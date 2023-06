Renard, fouine, pie ou corbeau : faut-il continuer à les "réguler" ou mieux les protéger en Indre-et-Loire ?

C'est un objet de discorde bien connu entre les associations environnementales et l'Etat : les animaux dit "nuisibles", ou plutôt "d'espèces susceptibles d'occasionner des dommages" (ESOD) comme l'indique la loi depuis 2019.

ⓘ Publicité

Des animaux qui peuvent être éliminés en dehors des périodes de chasse, selon une liste renouvelée tous les trois ans par le ministère de la Transition écologique : la prochaine va justement être publiée début juillet. Mais cette liste est de plus en plus critiquée, pas seulement par les défenseurs des animaux : plusieurs associations ont demandé à l'IFOP de sonder les français : 65 % des interrogés sont contre cette liste. Avec une opposition plus forte encore concernant le renard : 71 % considèrent que le tuer n'est pas justifié.

"Ce n'est pas uniquement un point de vue de bobos"

Le dossier du "voleur de poules" est "à décharge à 100%" même, explique Roland Meurgey, président de l'ASPAS, l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages, une des associations à l'origine de ce sondage : "on a des témoignages d'agriculteurs qui nous disent ne plus en pouvoir des campagnols qui envahissent leur terres, des agriculteurs qui demandent aux chasseurs de laisser le renard tranquille. Donc ce n'est pas uniquement un point de vue de bobo des villes, comme on nous appelle souvent, là c'est un mouvement de fond, en tout cas le regard change sur ce genre d'animaux".

Malgré cet optimisme, les associations ne se font pas d'illusion : la liste restera telle quelle pendant les trois prochaines années, comme nous l'indique aussi la Direction Départementale des Territoires d'Indre-et-Loire. Dans le département, elle concerne la fouine, la martre, le renard, le corbeaux freux, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet. Et pour Alain Belloy, président de la Fédération Départementale des chasseurs du 37, la liste n'a pas à bouger : "les populations augmentent, malgré les régulations. Les gens qui veulent nous arrêter ça sont sur des ressentis de bisounours, ça ne tient pas la route ! On ne gère pas la nature d'un boulevard, qu'il soit tourangeau ou parisien, en pensant que c'est joli de voir un petit renard se promener".

Le renard peut chasser les campagnols, moins les faisans, pour les chasseurs

Les dégâts en question sont recensés par la Préfecture, qui les remontent ensuite au ministère de la Transition écologique. C'est lui qui tranche si une espèce reste ou pas dans la liste. Des éléments collectés par les Fédérations départementales des chasseurs via un formulaire disponible en ligne, c'est donc presque uniquement du déclaratif. Une méthode contestée par les associations, comme par Charles Fournier, député EELV de la première circonscription d'Indre-et-Loire. "Il faut revoir complètement la façon dont sont comptabilisées ces espèces, c'est un vrai problème".

Les associations dénoncent par ailleurs une menace pour la biodiversité, ce à quoi les chasseurs répondent qu'il s'agit de "régulation" et pas "d'extermination" : "Le renard participe à éliminer le campagnol qui abîme les champs, là d'accord !" réagit Alain Belloy, "sauf qu'il régule un peu trop les levrauts et les faisans", ajoute le Président de la fédération, qui reconnait que le goupil est un "concurrent" des chasseurs sur certaines espèces.