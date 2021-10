Montée des eaux : dans le Finistère, le Conservatoire du littoral crée des zones tampons en cas d'inondation

C'était un village vacances datant des années 70 qui faisait le bonheur des touristes de la commune de Combrit dans le Finistère. En 2010, après avoir été revendu et transformé par des promoteurs, l'ancien camping de Kerloc'h Gwen passe finalement en zone inondable sur les cartes. Ces terrains sont donc impossibles à revendre.

Démolir les bâtiments pour créer un grand pré

Le Conservatoire du littoral a donc racheté le terrain, et a démoli les bâtiments, démonté les réseaux d'eau et d'électricité, et supprimé les routes et les chemins. "Aujourd'hui, ça ressemble à un grand pré, avec des haies et des talus. On a démoli tout ce qui était artificialisé", explique Christian Loussouarn, maire de la commune. L'objectif est d'en faire un espace plus résilient, qui s'adapte aux inondations et aux tempêtes, amenées à se généraliser avec la montée des eaux. Didier Olivry est le délégué régional du Conservatoire du littoral :

Cela nous arrive d'acheter des terrains avec des habitations, de les déconstruire, et ainsi laisser le milieu naturel absorber les phénomènes climatiques. Cette fois, sans conséquences sur les biens et les personnes - Didier Olivry, Conservatoire du littoral.

Projet semblable à venir à Loctudy

L'ancien camping est ainsi devenu une zone humide, un "repli stratégique" pour la mer. "Une fois qu'on a acheté les terrains, ils sont inaliénables et imprescriptibles. Ils sont protégés à tout jamais et resteront inconstructibles." Bien souvent, ces zones sont des "polders" : des terres agricoles prises sur la mer par endiguement et drainage. "La mer reprend ses droits", philosophe Didier Olivry. La réhabilitation d'un ancien camping en parc naturel va commencer début 2022, sur la commune voisine de Loctudy.