VIDEO : à Rennes, des militants "zéro déchet" apportent leurs propres couverts à MacDonald's

Plusieurs militants de l'association "Zéro Waste" Rennes se sont rendus au MacDonald's du Colombier ce samedi 23 novembre avec leurs propres assiettes, verres et couverts. L'opération intitulée "challenge zero jetable" avait pour but de sensibiliser les consommateurs des fast-foods.

L'image est surprenante, une dizaine de personnes a mangé avec des couverts et des assiettes ce samedi 23 novembre au MacDonald's de la place du Colombier à Rennes.

Une action organisée par l'association "Zero Déchets Pays de Rennes" dans plusieurs restaurants et fast-foods pour dénoncer l'utilisation des emballages plastiques et cartons, ainsi que le non-recyclage des déchets dans ces établissements.

Prévenu de l'opération, MacDonald's a exceptionnellement accepté de servir les membres de l'association : "Cela a de la gueule quand même" s'exclame une manifestante, en voyant son burger et ses frites bien présentés dans son assiette. Et sous les yeux un peu ébahis des clients qui eux dégustent leur nourriture dans des petites boites en carton et sur un plateau.

Les membres de l'association avaient apporté leur assiettes, couverts © Radio France - Maxime Bossonney

Le responsable du restaurant ainsi que les employés saluent la démarche mais estiment qu'il est impossible de mettre en place un système de service avec des couverts à laver. Fin octobre, la chaîne a banni les pailles de tous ses plateaux.