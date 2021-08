Rennes : la baignade interdite jusqu'à nouvel ordre aux étangs d'Apigné

Difficile de passer un été à Rennes sans voir les étangs d'Apigné interdits à la baignade. Rennes Métropole annonce ce vendredi 6 août qu'à cause de la présence importante de cyanobactéries, il n'est plus possible d'aller y faire trempette jusqu'à nouvel ordre.

Maux de tête, démangeaisons, diarrhées

Le contrôle de qualité des eaux effectué ce lundi 2 août a relevé une présence trop importante de ces algues qui peuvent entrainer des irritations de la peau, des maux de tête et des troubles digestifs."Le contrôle effectué révèle un niveau d'alerte 2, (présence supérieure à 1 mm3/litre)," indique Rennes Métropole. Un nouveau prélèvement aura lieu la semaine prochaine.

Dès ce vendredi, la baignade et les activités nautiques sont donc interdites aux étangs. Une mauvaise nouvelle pour les habitants de la métropole alors que le retour du soleil est annoncé pour la semaine prochaine. Il est déconseillé de consommation les poissons pêchés et il est par ailleurs recommandé d'éviter de laisser les animaux domestiques se baigner ou de boire l'eau des étangs.