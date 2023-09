Rennes : la manifestation à vélo des Soulèvements de la terre interdite par la préfecture

Le comite rennais des Soulèvements de la terre organise une balade à vélo samedi 16 septembre au départ de la Prévalaye à Rennes. La "vélorution" de 20 à 30 kilomètres se veut "familiale et déterminée" "ponctuée d'actions surprises" pour dénoncer l'accaparement de la terre alors que les pénuries d'eau sont de plus en plus fréquentes. Le départ a été fixé à 10h. Dans un communiqué, les organisateurs expliquent que "les 450 hectares de la Prévalaye sont un espace en tension, un milieu de vie où la biodiversité, les zones humides et les activités paysannes sont vulnérables". La Prévalaye concentre les oppositions car le Stade Rennais a un projet d'agrandissement de ses structures d'entrainement sur une partie de cet espace du sud de la ville.

Pas de déclaration

La dissolution des Soulèvements de la terre, décidée par le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, a été suspendue durant l'été par le Conseil d'Etat. Malgré tout le préfet d'Ille-et-Vilaine, Philippe Gustin, a décidé d'interdire la manifestation non déclarée "en raison du risque de troubles à l'ordre public".