Rennes : les opposants au projet d'extension du Stade Rennais à la Prévalaye prévoient une nouvelle action

Pour le Stade Rennais, ce week-end du 10-11 avril devait avant tout être un week-end de derby face à Nantes au Roazhon Park (dimanche à 13h). Mais ce week-end sera également marqué par une nouvelle action prévue par les associations qui militent contre le projet d'extension du centre d'entraînement du club à la Prévalaye.

Les associations mobilisées samedi et dimanche

Les associations concernées organisent un "week-end de défense de la Prévalaye". Les organisateurs précisent : "L'idée de ce week-end est de mettre en culture deux parcelles situées dans le secteur de la Prévalaye, et menacées par l'agrandissement des infrastructures du stade Rennais. La surface est d'environ un hectare : il est prévu de faire un champ de pommes de terre et d'oignons sur la première et de planter des petits fruits sur la seconde."

Le samedi 10 avril, les manifestants comptent également se réunir sur le mail François Mitterrand à 10h pour rejoindre la Prévalaye "fourche en main". Une "idée" qui n'est pas sans rappeler les cortèges des supporters du Stade Rennais, comme celui réalisé avant la rencontre face à Strasbourg pour fêter les 120 ans du club.

Le dimanche, les manifestants donnent rendez-vous pour "terminer le travail" entamé la veille sur les parcelles en question. Les organisateurs, parmi lesquels Alternatiba, Attac, Youth For Climate ou encore Extinction Rébellion, planifient cette action dans le cadre des "Soulèvements de la Terre", un appel de la part d'activistes pour le climat qui veulent reprendre possession de certains territoires qu'ils estiment mis en danger par "les industries qui les dévorent".

Le collectif est dans l'attente d'une réponse de la préfecture pour l'organisation des différents événements prévus ce week-end.