Rennes Métropole : Encore plus de pistes cyclables en 2021

Les vélos sont toujours plus nombreux à Rennes et ce n'est pas un hasard. En cette année marquée par la pandémie de coronavirus et par les confinements, Rennes Métropole a accéléré le développement des pistes cyclables. Annoncées comme provisoires, elles ont finalement été pérennisées et ça a eu un vrai impact sur les changements de comportements.

+150% de fréquentation des vélos sur les quais nord de la Vilaine à Rennes

L'aménagement le plus emblématique est certainement celui des quais nord de la Vilaine à Rennes sur lequel a été aménagé une piste cyclable en double sens tout du long. " On a vu des résultats extrêmement rapides puisque à cet endroit-là, il y avait 5000 voitures qui passaient avant chaque jour, aujourd'hui c'est 5000 cyclistes qui y passent quotidiennement. La fréquentation y a augmenté de 150% " explique Matthieu Theurier, vice président de rennes métropole en charge de la mobilité et des transports. Sur le boulevard de la Liberté, on a vu ces derniers mois 50% de cyclistes supplémentaires en moyenne. " La conclusion c'est que dès qu'on fait des aménagements, on a des vélos de plus en plus nombreux qui roulent sur nos routes " ajoute Matthieu Theurier.

2021 : lancement du réseau express vélo sur Rennes Métropole

L'association rennaise de promotion du vélo Rayons d'Action salue ces avancées et elle espère bien que cela va continuer. " Les élus métropolitains ont voté un plan de déplacement urbain ambitieux avec une multiplication par trois des déplacements à vélo d'ici 2030. Il faut maintenant pouvoir mettre en oeuvre les moyens et ça passe principalement par l'aménagement d'un réseau métropolitain sûr, sécurisé, fiable pour que tout le monde puisse se déplacer à vélo " explique Charles Levillain, le président de l'association. Les pistes cyclables sécurisées sont plébiscitées et Matthieu Theurier en est bien conscient. " Il faut qu'on fasse grandir le nombre d'aménagements de pistes cyclables séparées de la voirie des voitures, sur lesquelles le vélo peut rouler vite de façon prioritaire et c'est ce qui va commencer à se concrétiser en 2021 " explique l'élu. L'objectif, c'est le réseau express vélo : 105 kilomètres de pistes cyclables qui rallieront le centre ville de Rennes aux communes de la première couronne de la métropole à l'horizon 2024/2025. Les premiers travaux vont commencer cette année sans compter l'objectif de 400 à 500 kilomètres de pistes secondaires d'ici 6 ans. Matthieu Theurier assure que la métropole mettra au moins 10 millions d'euros par an pour l'aménagement des pistes cyclables sur son territoire.