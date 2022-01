Rennes Métropole : un plan inédit de modernisation de l'éclairage public

C'est un plan inédit que lance Rennes Métropole : sur la période 2023-2025, 10.780 lampadaires vont être changés dans les 43 communes métropolitaines, qui comptabilisent 80.560 points lumineux, et remplacés par des LED. L'opération va coûter 27 millions d'euros. Depuis 2017, l'éclairage public est une compétence de Rennes métropole et non plus de chaque commune. La métropole a donc procédé à un inventaire.

Des lampadaires plus écologiques

Cet inventaire a révélé la nécessité de modernisation de l'éclairage public, qui date parfois d'une trentaine d'années. Certains lampadaires boules éclairent le ciel avant le sol ce qui n'est pas efficace et surtout dangereux pour la faune, notamment les oiseaux migrateurs complètement désorientés. Ce nouvel éclairage va entrainer une baisse de la consommation d'énergie qui atteindra à terme les 50%. Rennes Métropole entend bien aussi poursuivre son programme d'extinction de l'éclairage en pleine nuit; l'intercommunalité suit aussi de très près l'expérience menée par 18 de ses communes qui éteignent leur éclairage intégralement durant la période estivale.