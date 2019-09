Rennes : une banderole contre l'abattage des arbres avenue Janvier

29 arbres doivent être abattus sur cet axe qui relie le centre-ville de Rennes à la gare. Plusieurs riverains et associations s'y opposent, et le font savoir.

Rennes, France

Une grande banderole a été déployée sur l'avenue Janvier à Rennes ce lundi 23 septembre. On peut y lire "gardons les arbres, contre les îlots de chaleur", c'est signé l'association "Action non-violente COP 21".

29 arbres doivent être abattus sur l'avenue dès cet automne. La municipalité veut à terme transformer cet axe qui relie le centre-ville à la gare pour laisser la part belle aux piétons avec un trottoir élargi et de plus grandes terrasses pour les restaurateurs.

Un abattage salué par certains riverains qui veulent plus de soleil et qui sont excédés par les nuisances sonores et olfactives provoquées par les étourneaux. D'autres, comme les associations écologistes, défendent farouchement la présence des arbres et de la verdure dans le centre de Rennes.