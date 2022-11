Rénovation énergétique : le gouvernement lance un nouveau prêt à taux zéro, couplé à MaPrimeRénov'

Pour que le plus grand nombre de familles puissent rénover leur logement, dans le but de diminuer leur facture sur le long terme et pour faire des économies d'énergie, le gouvernement et plusieurs banques lancent un nouveau prêt à taux zéro. Ce prêt sera associé à la prime MaPrimeRénov, le dispositif de l'État pour l'aide à la rénovation énergétique.

Le ministre du logement Olivier Klein a annoncé ce nouveau prêt ce jeudi matin sur RTL. Il a affirmé qu'avec MaPrimeRénov, "une famille qui a par exemple 20.000 euros de chantier pour passer d'une chaudière au fuel à une chaudière à granulés aura une aide d'environ 15.000 euros", en fonction de ses ressources, a-t-il détaillé. Mais pour certaines familles, le reste à charge est"impossible à tenir", a-t-il reconnu, notamment pour "les plus modestes, et c'est ceux qu'on veut le mieux aider." Le ministre a affirmé que ce nouveau prêt à taux zéro serait accessible dès ce jeudi, chez les banques partenaires comme la Banque Populaire et la Caisse d'Epargne.

Un prêt à taux zéro accessible quelles que soient les ressources du ménage

Le ministère du logement a précisé à l'AFP que ce nouveau prêt à taux zéro sera plafonné à hauteur de 30.000 euros et s'adressera "à tous", quelles que soient les ressources, à condition d'avoir auparavant obtenu une aide de MaPrimeRénov'.

Un prêt accordé par les banques partenaires

Pour obtenir ce PTZ et financer leur reste à charge, les ménages pourront se tourner vers l'une des banques partenaires, la Banque Populaire et la Caisse d'Epargne, une fois l'accord de l'Agence nationale de l'habitat, l'Anah, obtenu.

Mise en place en 2020 et pilotée par l'Anah, MaPrimeRénov' vise à aider les Français, quels que soient leur revenus, à rénover leur logement pour réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.