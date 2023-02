SONDAGE - Rénovation énergétique : plus de la moitié des propriétaires renoncent en raison du coût

Alors que le logement pèse de plus en plus dans le budget des ménages, inflation oblige, plus de la moitié des Français (55%) se disent concernés par la rénovation énergétique selon un sondage Ipsos pour Nexity dévoilé en exclusivité ce jeudi par France Bleu. Cependant, une grande proportion ne passe pas à l'action en raison des coûts jugés trop élevés, de la difficulté à identifier les aides auxquelles ils peuvent prétendre et du risque d'arnaques.

La rénovation énergétique, un sujet qui concerne les Français

55% des Français se sentent personnellement concernés par la rénovation énergétique

Quatre Français sur cinq ont entendu parler de la rénovation des logements anciens, une proportion très conséquente pour un sujet que l’on pourrait juger de prime abord assez "technique", rapporte Ipsos. 55% d’entre eux se sentent personnellement concernés par la rénovation énergétique des logements.

Selon l'institut de sondage, ce chiffre s’explique notamment par le fait qu'1/3 des Français a le sentiment d’habiter dans une passoire thermique (29%), un chiffre sensiblement équivalent à la proportion de propriétaires bailleurs (33%) qui pensent louer des passoires thermiques.

Sondage Ipsos pour Nexity "Les Français et la rénovation énergétique : Je voudrais bien mais, [en l’état], je ne peux pas !" - Ipsos | Nexity Suivi Marque 2023

Plus de la moitié des propriétaires envisagent l'éco-rénovation

Plus de la moitié des propriétaires et propriétaires bailleurs envisagent ainsi logiquement de rénover leur logement.

Dans le détail, 51% des propriétaires habitants de passoires thermiques se disent prêts à faire les démarches pour éco-rénover leur logement. Et plus de 60% des propriétaires bailleurs de passoires thermiques se disent prêts à faire les démarches pour éco rénover le ou les logements qu’ils louent, soit à la suite du départ de leurs locataires (65%), soit de leur propre initiative (62%).

Dans un contexte où le coût de l’énergie a considérablement augmenté, 78% espèrent ainsi réduire leur facture (50% premier, 78% au total). Pour 73%, c'est aussi une façon d’améliorer leur confort intérieur (38% en premier, 73% au total).

Pour ces sondés, "rénovation efficace" rime avant tout (55%) avec "amélioration de l’isolation". Ceux qui donnent la priorité au changement des fenêtres sont très peu nombreux (9% - l’époque où l’on pensait qu’isoler ses fenêtres suffisait est donc bien révolue), de même que ceux qui placent la priorité sur l’amélioration du système de chauffage (8%).

De même, 63% des Français savent que la rénovation globale d’un logement est plus rentable à terme que la combinaison de petits travaux, et 72% que, en général, les constructions modernes ont une meilleure performance énergétique que les bâtiments anciens.

Deux freins à l'éco-rénovation

Deux types d’obstacles viennent freiner cette envie d'éco-rénover, relève toutefois Ipsos.

L'éco-rénovation jugée trop chère

Premier obstacle : les sommes à investir, jugées trop importantes pour la moitié des sondés (46% en premier, 52% au total).

Signe de l’importance de la problématique du financement dans le passage à l’acte de rénovation, leur propre banque est le deuxième interlocuteur vers lequel les Français se tournent le plus spontanément pour entreprendre les démarches et gérer les travaux (19% en premier, 45% au total), derrière le site France Rénov (44% en premier, 58% au total).

Des démarches réputées compliquées

Les Français sondés éprouvent en outre des difficultés sur la manière d’entreprendre ces rénovations : 33% disent ne pas savoir par qui et comment se faire accompagner (13% en premier, 33% de réponses au total), et 31% ne pas savoir comment identifier les entreprises sérieuses et ont peur des arnaques (6% en premier, 31% au total).

Les aides de l’État sont aussi jugées très majoritairement illisibles : 69% des Français jugent qu’il n’est facile de s’y repérer (dont 40% pas du tout facile). Un chiffre qui résume l’ampleur des efforts de simplification restant à consentir pour les pouvoirs publics.

Inquiétudes financières, difficulté à se repérer dans les aides de l’État, difficultés à dégager des majorités au sein des copropriétés : pour toutes ces raisons, certains propriétaires renoncent à l'éco-rénovation selon Ipsos. Une proportion importante de propriétaire se dit ainsi prête à mettre en vente sa passoire thermique (plutôt que la rénover à grands frais) : 48% des propriétaires bailleurs de passoires thermiques pourraient mettre en vente la ou les logements qu’ils louent, dans les 12 mois qui viennent et 26% des propriétaires habitants de passoires thermiques pourraient également envisager cette option à horizon de 12 mois.

Quant aux locataires, ils acceptent en majorité une situation de fait : 48% d'entre eux n’envisagent pas de quitter leur logement pour un autre plus économe en énergie (contre 38% qui pourraient le faire) et 50% ne prévoient pas de demander à leur propriétaire bailleur d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique de votre logement (contre 37% qui l’envisagent).

* Étude réalisée auprès de 2.000 personnes, échantillon représentatif de la population française âgée de 18 à 64 ans. Les interviews ont été réalisées en ligne via le panel propriétaire d’IPSOS du 30 janvier au 13 février 2023.