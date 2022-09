Rénover ou déménager l'incinérateur de Toulouse ? Une concertation lancée, les riverains veulent être entendus

Une concertation publique débute ce mardi 20 septembre, sur l'avenir de l'incinérateur de Toulouse, proche du Mirail et de Saint-Simon. Les riverains de ce site construit en 1968, avec sa grande cheminée blanche et rouge, veulent participer activement.

Que faut-il faire de l'incinérateur du Mirail, à Toulouse ? La semaine dernière, le rapport de l'ONG Zero Waste Toulouse dévoilait qu'il était "le plus polluant de France", notamment pour ses émissions d'oxyde d'azote. Ce site est emblématique du sud de Toulouse. Situé tout près de l'autoroute A64, de la zone industrielle du Chapitre et surtout des quartiers du Mirail et de Saint-Simon (où un nouveau collège vient d'ouvrir), l'incinérateur brûle 285.000 tonnes d'ordures par an.

Des déchets de la métropole de Toulouse, mais aussi du Muretain, et même des Hautes-Pyrénées. Il permet aussi de chauffer une partie des immeubles du Mirail, avec un réseau de chaleur. Mais il est vieillissant, alors qu'il a été construit en 1968. Et surtout, au fil du temps, la ville a gagné du terrain autour, avec notamment beaucoup de nouvelles résidences à Saint-Simon.

On a déjà eu AZF...

Le DECOSET (le syndicat mixte des déchets) lance une concertation publique sur l'avenir du site : faut-il le rénover ? le déménager ? ou un statu-quo ? Cette concertation débute ce mardi 20 septembre, avec certainement des avis qui seront déposés par les habitants les plus proches.

A 500 mètres de la cheminée, les habitants s'interrogent

Exemple sur le chemin du Renard, à 500 mètres de la grande cheminée blanche et rouge. Dans les petites maisons du quartier, les habitants les plus anciens ont leur avis, notamment Serge : "on a eu AZF, qui n'était pas loin. Là, on a l'incinérateur, qui est encore plus près. Si on a un souci avec lui, je ne sais pas comment ça va se passer ! Bien sûr que ça m'inquiète. Il y a le risque d'explosion, et le risque de pollution".

Réguler ce qui crame

De l'odeur, il n'y en a pas beaucoup, disent les habitants. Mais de la fumée, oui, très souvent, explique Samantha, la voisine de Serge : "Si on ne peut pas déménager cet incinérateur (ce qui serait quand même très bien pour les habitants autour), ce serait bien de le moderniser, peut-être de faire qu'il y ait un peu plus de filtres sur les nuages qui sortent... Et de réguler ce qu'on y crame ! Ca serait bien".

"La population n'est pas exposée", selon le maire de Toulouse

Mais pour le maire de Toulouse, il n'y a pas de problème. Jean-Luc Moudenc a précisé sa pensée la semaine dernière lors de sa conférence de presse, après avoir découvert le rapport de l'ONG Zero Waste : "c'est un incinérateur qui en réalité pollue beaucoup moins que ce que certains veulent dire. Il y a un arrêté préfectoral qui régit les émissions, qui les limite. Et nous sommes en dessous de tous les seuils. La population qui habite autour n'est pas du tout exposée".

Mais pour les habitants du chemin du Renard, il y a clairement un loup... surtout que même en étant tout proches de l'incinérateur, ils se disent mal informés. Ils comptent donc bien se faire entendre, lors de cette concertation publique.