Réouverture à la baignade après pollution des plages de Menton

Les plages des Sablettes et de Rondelli avaient été fermées sur Menton à la baignade. La cause: une bactérie, l'escherichia coli, qui a obligé les autorités à interdire la baignade pendant quelques jours. De nouvelles analyses ont été pratiquées ces derniers jours et ce samedi, les résultats sont bons. La mairie de Menton a donc rouvert ces deux plages à la baignade. Depuis le début du mois de juin, c'est la deuxième fois que des plages mentonnaises ont du fermer pour cause de pollution. La première fois c'était à cause d'une pollution aux hydro-carbures.

