Réouverture ce samedi de la RD218 entre Le Pyla-sur-Mer et Biscarrosse-plage

La RD218 dessert notamment les campings de la Dune et les plages océanes de La Teste-de-Buch

Ce sont 16 kilomètres de bitume le long du littoral qui desservent les campings aujourd'hui détruits du Pyla-sur-Mer et les plages océanes de La Teste. La RD218 a été sécurisée en raison des arbres brûlés qui menaçaient de tomber sur la chaussée. Ce samedi la circulation sera donc de nouveau autorisée mais selon certaines conditions.

La vitesse est limitée à 50 km/h, voir 30 sur certaines portions et le stationnement est interdit le long de la chaussée. Il n'est pas question non plus de s'aventurer n'importe où dans le massif détruit par l'incendie.

Seul parking autorisé : à la plage du Petit Nice sur un espace de 400 places. Pour le moment les plages de la Lagune et de la Salie restent fermées.

La police municipale de La Teste est chargée de faire respecter ces restrictions et les policiers devraient être nombreux en ce weekend de réouverture.

La bonne nouvelle c'est qu'on peut de nouveau se rendre du Pyla à Biscarrosse Plage sans faire le tour par Parentis. 16km au lieu de 45, mais attention au choc visuel : le paysage avec ses milliers d'arbres coupés le long de la Dune a totalement changé.