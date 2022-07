Réouverture de la route de la Madone de Fenestre après les dégâts de la tempête Alex

Après plus d'un an 1/2 de fermeture à cause de la tempête Alex, la route de la Madone de Fenestre reliant Saint-Martin-Vésubie au sanctuaire et au refuge rouvre ce vendredi.

Les dégâts étaient énormes sur cette RM 94 qui reliait Saint-Martin-Vésubie à la Madone de Fenestre. 14 brèches, 2 ouvrages d'art emportés et d'importants glissements de terrain avaient rendu impraticable la seule route qui permettait d'aller en voiture au refuge de haute-montagne et au sanctuaire. Après plus d'un an et demi de travaux, l'accès est rouvert. La route n'est pas aussi roulante qu'elle l'était, limitée à 30km/h mais permet malgré tout de se rendre avec un véhicule léger à plus de 2000 mètres d'altitude, au départ de très nombreuses randonnées.