Un bonus réparation pour les appareils électriques et électroniques mis en place à partir du 15 décembre

Et si on réparait davantage nos appareils électriques et électroniques plutôt que d'en racheter ? Pour favoriser l'économie circulaire, le gouvernement lance à partir du 15 décembre un bonus réparation, selon une information de f ranceinfo . L'idée était inscrite dans la loi Agec (anti gaspillage et économie circulaire) de 2020. Le projet voit donc le jour après deux ans et demi de réflexion. Doté de 410 millions d'euros pour six ans, ce fonds sera abondé par les fabricants eux-mêmes, et donc aussi par les consommateurs.

Ce "bonus réparation" est un forfait de 10 à 45 euros calculé selon chaque type d'appareil à réparer : il s'élèvera par exemple à 10 euros pour une machine à café ou un fer à repasser, 25 euros pour un lave-linge, un réfrigérateur ou un téléphone portable (soit "25% du coût de réparation") et 45 euros pour un ordinateur portable. Une trentaine de types d'appareils est éligible et sont répertoriés sur le site internet ecosystem.eco . Seront exclus les produits sous garantie (légale, commerciale, ou via une assurance).

Pour obtenir le label QualiRépar, accordé pour trois ans, tous devront avoir déposé leur candidature auprès d'un organisme certificateur (Bureau Veritas, SGS ou AFNOR), et répondu à un référentiel (compétences, transparence des prix..).

Actuellement, seulement 500 professionnels sont labellisés sur toute la France. L'objectif est bien évidemment d'accroître ce nombre. L'année 2024 s'ouvrira aux friteuses, imprimantes, robots culinaires et autres fours à micro-ondes.

Ce bonus doit prendre en charge 20% du coût moyen des réparations des appareils électroménagers. Un forfait est calculé pour chaque famille de produits, selon Ecosystème, qui gère ce fonds réparation. Aujourd'hui on estime à 10 millions le nombre de réparations réalisées chaque année en France, où circulent environ 1,5 milliard d'équipements électriques et électroniques. Objectif : accroître ce volume de réparations de 20%.