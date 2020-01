Répliques du séisme du Teil : "On n'y aurait jamais prêté attention il y a un an"

Ardèche, France

La Terre a encore tremblé ce jeudi soir en Drôme-Ardèche, deux fois en moins de deux heures. Une première secousse a d'abord eu lieu au sud d'Aubenas vers 17h, puis une autre au sud de Donzère un peu avant 19h. Des secousses de magnitude 3,2 et à 2,5 et qui n'ont pas été ressenties. Les pompiers n'ont reçu aucun appel.

Ces petits séismes n'ont rien d'exceptionnel. On y prête juste davantage attention en Drôme-Ardèche depuis le séisme du 11 novembre dernier au Teil. "On s'intéresse à cette micro-sismicité à laquelle on n'aurait prêté aucune attention il y a un an, résume le sismologue Michel Campillo de l'université de Grenoble. On est sensibilisés au problème dans la région, et c'est normal."

"C'est bien que le grand public soit informé parce qu'il ne faut pas non plus cacher les choses. La sismicité, il s'en produit dans toute l'Ardèche, y compris dans le Nord de l'Ardèche. Ce sont des séismes qui ne sont pas forcément très courants mais qui se produisent. On ne les ressent pas mais on essaie de les étudier quand même. Et ce n'est pas l'existence de petites secousses, qui sont quasiment permanentes, qui doit nous inquiéter", rappelle Michel Campillo.+