Report du projet Life Ours Pyr : les associations pro-ours déçues, les anti crient victoire

Le projet Life Ours Pyr est retardé. Ce programme pour la protection des ours devait notamment permettre de mieux connaître l'espèce et de mieux vivre avec. Un financement de huit millions d'euros a pourtant failli être accordé par l'Union européenne. Le dossier était pré-sélectionné, mais n'a finalement pas été déposé. Le préfet de la région Occitanie, Etienne Guyot, a stoppé le processus avant. La nouvelle est arrivée discrètement, lors d'une foire agricole à Saint-Gaudens et le préfet l'a confirmé le 23 septembre à nos confrères du Monde. Il veut retravailler le projet.

Une victoire pour les anti-ours

Ce report est une première victoire pour les opposants à la présence de l'ours dans les montagnes. "Nous, notre espoir, c'est qu'il tombe pour de bon", assure Sébastien Uthurriague, de la FDSEA du Pays Basque. "Ce projet, il a été travaillé dans les services de l'administration en catimini", poursuit-il. Il juge le projet "inacceptable" pour les éleveurs de montagne.

Une déception

Côté associations qui promeuvent la présence de l'ours et la cohabitation, c'est la douche froide. "C'est une réaction d'incompréhension d'une part et de colère d'autre part", explique Alain Reynes, le directeur du pays de l'ours Adet. Il continue : " d'incompréhension, parce que ce projet était vraiment finalisé." Selon lui, les associations ont appris ce report par la presse et il n'a toujours pas été informé officiellement. "Ce projet ne comprend que des mesures positives et constructives par rapport à la cohabitation avec l'ours. C'est tout à l'intérêt du milieu agricole", ajoute le directeur du Pays de l'ours. Le report, il n'y croit pas, pour lui, c'est un abandon qui ne dit pas son nom en période électorale. Il reste prêt à participer à de prochaines discussions, s'il y en avait.