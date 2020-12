Reprise d'Altéo : "L'Etat doit prendre ses responsabilités" implore le député François-Michel Lambert

Il ne reste plus qu'un candidat en lice pour la reprise de l'usine Altéo de Gardanne. L'ancien directeur jette finalement l'éponge car il n'a pas obtenu, 50 millions d'euros d'aide de l'Etat pour mener à bout son projet qui prévoyait notamment de maintenir les 500 salariés. Sur France Bleu Provence, le député de Gardanne, François-Michel Lambert dénonce un désengagement de l'Etat.

Le député estime que l'alumine de Gardanne est unique au monde et qu'il faut la sauver. Il assure que l’alumine et la bauxite ont été intégrées début septembre 2020 par la commission européenne dans la liste des matières stratégiques

L'Etat ne prend pas ses responsabilités et ne met même pas un prêt de 50 millions d'euros à un opérateur de que l'on connaît (l'ancien directeur de l'usine et le propriétaire de l'entreprise chimique Kem One) et qui a redressé l'entreprise. Notre avenir tient dans la souveraineté de beaucoup de produits dont l'usine de Gardanne.