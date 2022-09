Reprise en douceur dans les stations de lavage après un mois et demi de fermeture

Le Finistère reste en "crise sécheresse". Le préfet l'a annoncé ce jeudi 29 septembre, après avoir réuni le Comité de gestion sur la ressource en eau (qui regroupe élus, associations, agriculteurs, N.D.L.R.). La situation reste encore fragile malgré les pluies de septembre. Seule concession, la réouverture partielle des stations de lavage dans le département. Cela concerne 60 stations de lavages indépendants dans le département et 150 garages dont c'est une activité secondaire.

"Ma voiture en avait bien besoin"

Et pour les clients des stations de lavage, cette réouverture est bienvenue. "Avec la moisson des maïs, ma voiture était très sale", rigole Marie-Noëlle. "Il était temps que je la nettoie, elle en avait bien besoin", sourit Christian. En plus, cette voiture, il est censé la vendre dans quelques jours, alors "[il] la fait toute belle". Les deux Quimpérois n'étaient pas vraiment des habitués des stations de lavage, "une fois tous les deux mois à tout casser" pour Christian. D'autant que cette décision de fermer les stations de lavage semblaient logique à leurs yeux. "C'est pas essentiel et on manque d'eau", renchérit Pascal.

Lui était pourtant un habitué, une fois par semaine. Alors oui, quand il a su que ça rouvrait, il est vite venu faire un tour. Même chose pour Tomaz. "J'arrive pas à avoir une voiture sale. J'ai pris sur moi", rigole le jeune homme. Commercial, il admet qu'avoir une voiture propre c'est important pour lui. "C'est un peu comme l'extension de notre tenue. _Une voiture propre, ça fait plus professionnel_", explique-t-il en contemplant sa voiture tout juste lavée. Lui qui venait auparavant une fois par mois lavée sa voiture a bien conscience qu'il faudrait réduire cette fréquence, "mais les habitudes ont la vie dure", soupire Tomaz.

"Il était temps"

Pour l'instant, seule la moitié des lignes de lavages ont le droit d'ouvrir, et seulement avec les programmes les moins gourmands en eau. Et ça suffit totalement pour tous les clients présents ce vendredi.

Pour Eric Kerangouarec, le gérant de la station de lavage, c'est reprise partielle est déjà une bouffée d'air. "Il était temps, car c'est vrai qu'on avait pas d'aide pas d'indemnité. Economiquement ça devenait compliqué, même si dans le fond on comprend bien (cette mesure de fermeture N.D.L.R.)."

Il regrette simplement que les autorités les aient laissé dans le flou aussi longtemps. "Y a pas eu beaucoup d'échanges durement ces deux mois. On peut pas fermer comme ça une activité et laisser les gens dans l'expectative." Pour preuve, Eric n'a appris qu'au dernier moment qu'il pouvait rouvrir.

La préfecture du Finistère s'est fixée la date du 10 octobre pour réévaluer la situation des ressources en eau et donc prendre les mesures qui s'imposent.