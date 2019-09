Réseau électrique : La liaison SACOI bientôt renforcée

La liaison qui relie Sardaigne, Corse et Italie enverra bientôt plus d'électricité en Corse. La pusisance de la station de conversion de Lucciana va passer de 50MW à 100MW de moyenne. EDF assure que cela sécurisera le réseau, en attendant plus de concret du côté de la centrale d'Ajaccio.

Lucciana, France

Le Projet SACOI 3, du nom de la liaison Sardaigne-Corse-Italie, va permettre une montée en gamme de la distribution électrique sur l'île. La station de conversion du courant continu en alternatif de Lucciana est obsolète, et les réparations deviennent compliquées, du fait de la raréfaction des pièces en cas de panne.

Des travaux évalués à 270M€ selon EDF Corse, 130 pour la construction de la nouvelle station, 140 pour le renouvellement des réseaux câblés en mer et sur terre.

"On va augmenter la puissance soutirée pour la Corse, puisqu'on va passer de 50 à 100MW en moyenne, et il y aura également une augmentation de 300 à 400MW sur la partie italienne. Cette nouvelle station de conversion va permettre d'une part de sécuriser le système dans la durée, et va permettre de favoriser une meilleure intégration sécurisée des énergies renouvelables intermittentes et de nous permette d'augmenter leur niveau d'intégration au quotidien dans le "mix" énergétique. _Ça permet d'augmenter la puissance partout en Corse, et ça rentre dans les prévision de consommation d'EDF"_. Patrice Rossi, directeur adjoint d'EDF Corse.

Une vue du projet - EDF CORSE

Concertation publique

La liaison SACOI relie les deux îles à la péninsule italienne, en traversant la Corse sur 156Km, et sur 49 communes. En amont des travaux de SACOI 3 débutera le 30 septembre prochain une concertation publique. Celle-ci sera ouverte jusqu'au 22 novembre, avec une phase d'information, via notamment le site internet www.sacoi3.fr. Les garants du projet se déplaceront dans plusieurs villes et villages (Lucciana, Furiani, Penta di Casinca, Lecci di Purtivechju, Bunifaziu) afin de répondre aux questions qui pourraient se poser.

"Ensuite, nous allons travailler sous forme d'ateliers pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un apport technique sur le projet qui puisse nous permettre de définir finement certaines options techniques avec l'appui du public...travailler sur certaines option de tracé du nord au sud". Stéphane Thiriet, correspondant local EDF pour la liaison SACOI.

Une réunion attendue

Plus globalement, si le réseau se sentira renforcé de ces travaux, prévus pour s'achever en 2025, la CGT énergie Corse, attend surtout les garanties de l'Etat concernant l'avenir énergétique de l'île. Peut-être arriveront-elles le 3 octobre prochain lors du conseil énergétique air et climat (co-présidé par l'Agence de l'Urbanisme et de l'Energie et la Préfecture de Corse.