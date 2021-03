Réserve naturelle de Biguglia : refuge des balbuzards et des oiseaux migrateurs (PHOTOS)

Le balbuzard pêcheur est une espèce fragile. et les agents de la réserve naturelle de l'étang de Biguglia tentent de lui donner un petit coup de pouce.

En cette période de migration et de reproduction, le site accueille des effectifs importants d'oiseaux. Ces derniers jours, une opération spéciale a été menée en faveur des balbuzards pêcheurs. Les techniciens de la réserve ont installé un nid artificiel. Objectif, inciter les oiseaux à venir nicher.

Période cruciale

Les gardiens de ce sanctuaire savent que le printemps est une saison particulière pour la sauvegarde des espèces. « On est sur une période cruciale car c’est maintenant que les couples se forment », explique Antoine Leoncini, l'ornithologue de la réserve naturelle de l'étang de Biguglia. « _Il faut être vigilant, s’assurer que le site est bien tranquille_, qu’il n’est pas perturbé par des interventions anthropiques ».

Un pylône en guise de nid

Depuis une dizaine d'années, le balbuzard pêcheur a pris ses quartiers dans la réserve. « L’espèce s’est installée d’elle-même, elle a choisi le territoire au sud de la réserve ».

Leur nid, et c’est une première dans l’île, les balbuzards l’avaient édifié sur un arbre, alors qu’il niche habituellement sur des falaises, mais les éléments n’ont pas facilité les choses. « Le nid s’est cassé à plusieurs reprises à cause des tempêtes successives ».

Les balbuzards nichent en général sur des falaises, à Biguglia ils se sont établis sur un arbre © Maxppp - PIERRE ANTOINE FOURNIL

Alors, Antoine Leoncini et ses équipes ont souhaité leur donner petit coup de pouce en construisant un nid sur une surface plus stable. L'opération n'est pas courante, ils ont utilisé pour cela un pylône qui trône au beau milieu de l'étang. « Ces pylônes en béton n’étaient pas très beaux, maintenant ils ont une utilité qui est quand même plus noble ».

Afin d'assurer sa pérennité, le nid a été édifié sur un pylône, qui existait déjà, au cœur de la réserve - Antoine Leoncini

Pour la construction des nids, il a fallu prendre des précautions. « _La seule préoccupation c’était d’éviter de construire un nid dangereux pour l’oiseau_, avec des fils de fer qui pourraient le blesser. On prend du bois que l’on trouve sur l’habitat, pas du bois qui arrive d’ailleurs. Pour l’instant nous avons installé un seul nid, on en espère plusieurs dans un futur proche ».

Le bois utilisé pour la construction du nid a été récupéré au sein même de la réserve - Antoine Leoncini

On dénombre en ce moment entre 6 et 8 individus mais les agents de la réserve espèrent que les balbuzards seront plus nombreux dès l'année prochaine.

120 espèces d'oiseaux

Mais la réserve naturelle de l’étang de Biguglia, ce ne sont évidemment pas que les balbuzards et une opération baguage des oiseaux migrateurs est en cours au sein de la réserve.

Guêpier d'Europe - Antoine Leoncini

Cette opération est une première sur le site qui recense plus de 120 espèces d'oiseaux migrateurs. Depuis le 10 mars et jusqu'au 10 mai, les oiseaux ont été ou vont être capturés par les agents de la réserve pour être bagués.

Les oiseaux de la réserve vont être bagués, comme celui-ci, lors de leur migration - Antoine Leoncini

Les oiseaux feront ensuite l'objet d'un suivi à l'échelle internationale. L'idée est de mieux cerner les déplacements et l'évolution de chacune des espèces en fonction des écosystèmes.

Martin-pêcheur d'Europe - Antoine Leoncini

Ces déplacements d'oiseaux peuvent parfois être liés au réchauffement climatique. « Cette opération se déroule sur toute la période migratoire de retour, sur des oiseaux qui vont quitter l’Afrique pour nicher dans le nord l’Europe. »

Hibou petit duc scops - Antoine Leoncini

« Elle vise vraiment à connaître les comportements des oiseaux », précise Antoine Leoncini. « Combien de temps ils ont mis pour faire leur trajet migratoire. Car on espère que l’oiseau pourra être recontrôlé, et comme cela, on peut suivre l’oiseau dans l’espace et dans le temps et savoir combien de temps il reste sur notre site pour reconstituer ses capacités graisseuses pour poursuivre son long voyage».