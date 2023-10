Réserve naturelle nationale du Pinail : le brûlis au service la biodiversité

Les flammes sont impressionnantes, mais sur place, la sérénité et la maîtrise des soldats du feu font quelque peu oublier l'importance du dispositif en place. Une vingtaine d'hommes et de femmes de la Vienne ainsi que 4 engins ont été mobilisés, en plus de soldats du feu de la Gironde, du Lot-et-Garonne ou encore des Landes. Le colonel François Schmidt, Directeur départemental adjoint du SDIS de la Vienne, indique que le risque le plus élevé est la météo : "Il faut des conditions bien précises. Il ne faut pas se mettre en danger. On est surtout attentif au vent". C'est un bon exercice pour ses hommes et femmes : "à côté du groupe qui assure la sécurité, on a un groupe qui a une formation bien spécifique. Ils mettent le feu de manière bien préparée, concertée. Pour nous c'est un service de sécurité pour le gestionnaire de la réserve. C'est aussi une occasion de mettre en place nos dispositifs feux de forêt."

Régénérer la végétation, réduire le risque incendie, favoriser certaines espèces

La lande est gérée de quatre manières dans la réserve : non-intervention, pâturage, coupe manuelle et donc brûlis. Ce week-end 11 hectares de lande ont brûlé. C'est une partie des 135 hectares de la réserve située au cœur d'un massif de 800 hectares. Yan Sellier, responsable scientifique de la réserve explique l'intérêt de la démarche : "c'est une végétation intermédiaire entre une prairie et une forêt. Ce sont des habitats qui ont besoin d'être entretenus pour remettre entre guillemets vers la prairie, pour que ça retourne tout doucement vers de la forêt". Il ajoute que la technique a de nombreux bénéfices : "cela permet à la fois de régénérer la végétation, de réduire le risque incendie, ou de favoriser certaines espèces pyrophiles." La démarche intéresse aussi des chercheurs de l'université de Poitiers qui étudient les avantages et les inconvénients du feu sur la biodiversité.

Mené idéalement tous les ans, le dernier brûlis remonte à 2021. L'opération n'avait pas eu lieu à cause du manque d'eau ou des risques incendies mobilisant les sapeurs-pompiers.