"On respire de la fumée, l'équivalent de 35 cigarettes par jour" raconte une Mayennaise qui vit en Australie

Des millions d'hectares ravagés, des centaines de millions d'animaux tués, 24 personnes qui ont perdu la vie, d'autres portées disparues. L'Australie fait face à des incendies gigantesques depuis plusieurs semaines. Des feux incontrôlables., des pompiers impuissants.

Déborah est Mayennaise, cette assistante médicale vit dans la région de Sydney. Les incendies ne sont plus localisés qu'à 30 kilomètres de son domicile : "on a fait plusieurs heures de voiture pour remonter vers le Nord. On a vu des paysages dévastés et on a pris conscience de la gravité de la situation. C'est très difficile pour de nombreuses familles australiennes. J'ai vu des gens pleurer, ça brise le coeur, c'est atroce. On respire beaucoup de fumée, je crois que c'est l'équivalent de 35 cigarettes par jour. C'est très toxique. C'est de pire en pire". Malgré un quotidien de plus en plus difficile dans ces conditions, Déborah n'a pas l'intention de quitter l'Australie. La jeune femme, originaire de Laval, assure par ailleurs que le pays n'a pas les ressources matérielles et humaines nécessaires pour faire face à ce désastre.

Emmanuel Macron a téléphoné au Premier ministre australien. Le chef de l'Etat lui a proposé l'aide opérationnelle de la France pour lutter contre les feux et préserver la biodiversité.