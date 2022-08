Ressource en eau : "On est sur le fil du rasoir", selon le préfet de la Manche

Ce lundi, le préfet de la Manche Frédéric Périssat a visité l'usine d'eau potable de Fumichon, qui alimente 35.000 habitants de l'agglomération saint-loise. Plus de deux tiers du département restent en état de crise, et le retour à la normale va prendre du temps.

"La baisse des prélèvements en eau est essentielle pour nous adapter au changement climatique", a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne, lors de l'université d'été du Medef ce lundi. La préservation de la ressource en eau, c'est un des axes de la _"planification écologique"_souhaitée par la chef du gouvernement. Une mise en garde qui intervient alors que la France traverse la période de sécheresse la plus intense qu'elle a connue depuis le milieu du XXe siècle.

Nous voyons que la ressource n'est pas infinie. Nous avons besoin d'être tous solidaires. D'abord, en étant les plus sobres et économes possibles dans notre consommation d'eau. Et en faisant jouer la solidarité entre zones géographiques. On demande des efforts à tout le monde. On va sortir progressivement de cette période tendue, mais il va falloir du temps pour un retour à la normale, donc mobilisation générale ! - Frédéric Périssat, préfet de la Manche

Et la Manche, d'ordinaire si verte et pluvieuse, n'échappe pas à ce terrible constat : plus des deux tiers du département sont en état de crise concernant la ressource en eau. Ce stade le plus élevé, le bassin versant de la Vire y est depuis le 4 août. Et les quelques pluies des derniers jours n'ont fait que "rebondir" le débit du cours d'eau : "Ce sont des ressauts. On aimerait bien _des pluies un peu plus soutenues, régulières_, et qu'on se retrouve sur 1 à 1,5m3 par seconde, des choses qu'on a plus l'habitude de voir sur la Vire en été", souligne Stéphanie Legendre, directrice du cycle de l'eau à Saint-Lô agglo. Pour indication, le débit de la Vire à Baudre était descendu à près de 0,4 m3 par seconde début août ; le week-end dernier, il est remonté à 0,7.

Réoxygéner l'eau du barrage

Ce lundi, le préfet de la Manche Frédéric Périssat a visité l'usine de production d'eau potable de Fumichon, près de Saint-Lô, qui traite chaque jour 4.000 m3 d'eau et alimente 35.000 habitants de l'agglomération saint-loise. Une usine qui se trouve à proximité d'un barrage. Pendant la période hivernale, le barrage sur le Semilly a une capacité de stockage suffisante. Mais l'été, le cours d'eau a un débit plus réduit, ce qui oblige à passer sur la ressource de la Vire. La sécheresse de l'été 2022 n'arrange pas les choses. "L'échauffement de la température et l'ensoleillement dégradent la qualité de l'eau", confie Jean-François Poletti, directeur territorial Manche-Orne chez Véolia. C'est pour cela que l'agglomération réalise des travaux pour "aérer", brasser l'eau, et éviter notamment la montée d'ammoniac. Un investissement de 300.000 euros pour la collectivité et qui doit permettre d'avoir une eau brute plus "propre" à l'entrée de l'usine.

Sur des usages agricoles, industriels, voire sur l'alimentation des habitations, on pourrait imaginer de l'eau de qualité potable pour la consommation et de l'eau de qualité moindre pour les toilettes, l'arrosage, le nettoyage, etc. Ce travail devient plus aigu avec cette période. Aujourd'hui, tout le monde tourne son robinet et de l'eau coule. Mais on est sur le fil du rasoir. On doit être tous précautionneux - Frédéric Périssat, préfet de la Manche

Au sein de l'usine, toute la consommation des 35.000 habitants est suivie sur des ordinateurs. On peut notamment voir les pics de consommation instantanément. "Lors de la restauration collective dans les écoles, il y a un regain de midi à 14 heures", souligne Guillaume Poulard, le responsable de l'usine de Fumichon.

Trouver des équilibres

Un plan de gestion de la ressource en eau pour la Manche est en cours d'élaboration, pour avoir une vision la plus précise possible des ressources disponibles, les usages (eau potable, agriculture, activité économique) et trouver les bons équilibres. "Il s'agit de voir comment on peut adapter notre activité pour qu'on reste en capacité de subvenir aux besoins dans la durée sans épuiser les rivières, et les nappes phréatiques", explique le préfet. Parmi les axes de travail :

la qualité des réseaux : l'âge des tuyaux, rendements à 80-85%. "On a des pourcents à aller gagner", souligne Frédéric Périssat

comment réutiliser les eaux dites usées de manière plus systématique ? "Il faut faire attention car elles servent déjà pour maintenir l'étiage dans les rivières", note le préfet.

Ce plan devrait être mis en place d'ici 2024. Une cellule de veille sur la ressource en eau est prévue avec les service de l'Etat dans la Manche ce mercredi.

