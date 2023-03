Ressource en eau : la préfecture place le Nord-Isère en "vigilance" sécheresse

Le comité départemental de l'eau s'est réuni cette semaine, soit deux mois plus tôt que l'année dernière. "Après une année 2022 marquée par une sécheresse estivale exceptionnelle, avec plusieurs épisodes de canicule, l’année 2023 commence avec une recharge des nappes très insuffisante suite à une sécheresse hivernale très marquée et avec un stock de neige historiquement bas, même si les récentes précipitations donnent un peu de répit", explique la Préfecture de l'Isère dans un communiqué. Les nappes phréatiques du Nord-Isère sont particulièrement impactées avec un déficit de recharge de l'ordre de 20%. "Il est donc souhaitable de mobiliser l’ensemble des acteurs dès ce début du printemps pour les sensibiliser à la vigilance et à la sobriété" estime la préfecture qui vient de placer l'ensemble des bassins versants du Nord Isère au niveau 1 de vigilance sécheresse.

Des recommandations mais pas de restrictions

Ce "niveau 1 de vigilance sécheresse" comprend un certain nombre de recommandations :

"- restreindre fortement le lavage des véhicules ou tout autre lavage à grandes eaux qui pourrait être reporté à une autre période ;

- reporter tout projet de construction ou d’installation de piscine (enterrée ou hors sol), les piscines publiques bénéficieront de disposition qui leur permettront de rester en fonctionnement tout au long de l’année ;

- reporter la plantation de jeunes arbres ou arbustes ;

- éviter de planter ou semer des espèces très gourmandes en eau que ce soit en pleine terre ou en jardinières/pots ;

- ne pas arroser les pelouses et massifs fleuris ;

- installer des kits d’économie d’eau à domicile pour une diminution de la consommation particulière d’eau potable."

Des stocks de neige au plus bas

Des recommandations, donc, mais pas restrictions... pas encore tout du moins soulignait le préfet de l'Isère Laurent Prévost au cours d'une conférence de presse ce jeudi : "pas encore de restriction à l’heure actuelle parce que nous attendons d’abord des épisodes pluvieux dans les jours qui viennent, donc il faut en voir les impacts (...). Mais les acteurs du Conseil départemental de l’eau ont été clairement prévenus que si rien ne change on sera éventuellement amené à prendre d’autres mesures très rapidement dans le courant du mois d’avril." Du côté de Météo France, le responsable pour les Alpes du Nord Denis Roy confirme que l'on prévoit des précipitations dans les jours à venir. Il souligne aussi "qu'on n’a jamais eu de stock de neige aussi bas que cette année depuis le début ce type de d’indicateur (depuis 1958)." En cause, la douceur des températures et une limite pluie-neige souvent haute cet hiver. Cette neige, en fondant, sert habituellement à alimenter les cours d'eau au printemps. Or le stock est au plus bas... "Le stock on l’évalue à 80 millimètres, ce qui représente 80 litres au mètre carré à l’échelle de l’Isère, explique Denis Roy. On devrait être aux alentours de 250 millimètres. Ce sont donc 80 litres au mètre carré au lieu de 250... le différentiel correspond à plus d'un mois de pluviométrie normale".