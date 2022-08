Ressource en eau potable dans le Pays de Montbéliard : situation tendue mais pas critique

Il surveille les niveaux du Doubs comme le lait sur le feu. Daniel Granjon, vice président de PMA, veille sur la ressource qui alimente l'usine de production d'eau de Mathay. A 5,4 m3/sec, le débit est à un dixième du seuil limite. Mais il y a des réserves et des parades. Et des forages en projet.

Malgré la sécheresse persistante, les réserves en eau potable du Pays de Montbéliard (qui alimentent 200 000 personnes dans le Nord Franche-Comté) ne risquent pas la pénurie. En tout cas pas dans l'immédiat.

Au barrage de Mathay où sont captées les eaux du Doubs pour y être traitées dans l'usine de Véolia, le niveau de la rivière est à 5,4 m3/sec. A un dixième du seuil fatidique de 5,3 m3, à partir duquel il faut mettre en place des stratégies, pour préserver les poissons. "En 2018, le Doubs était passé à 3 m3/sec. Et on produisait encore de l'eau", explique Daniel Granjon, le maire de Mathay et vice président de Pays de Montbéliard Agglomération en charge de l'eau et de l'assainissement.

Les barrages EDF au secours du débit du Doubs

"Depuis quelques jours, ce débit minimum mais constant de 5,4 m3/sec est permis par les barrages EDF du Haut Doubs, notamment celui de Grosbois, en amont de la plaine Mathay qui effectuent de réguliers lâchers d'eau pour alimenter la rivière", ajoute Daniel Granjon. Les stocks de ces barrages sont évalués à plus de 250 000 m3. Un sursis de sept jours, en cas de besoin. (Un arrêté de 1991 impose à l'énergéticien de privilégier la ressource en eau potable, au détriment de sa production d'électricité). L'autre réserve est la gravière de Mathay et ses 500 000 m3 dans laquelle on peut venir pomper pour tenir une dizaine de jours supplémentaires. "On est encore loin de la rupture, mais il faut rester vigilant".

L'usine de production d'eau potable de Mathay alimente une grande partie du Nord Franche-Comté

A partir de 5,3 m3/sec, il faut mettre en place des stratégies de contournement. La première consiste à pomper l'eau directement dans la rivière sans passer par le captage en amont du barrage. La deuxième est de neutraliser la moitié du barrage avec des big-bag, pour ne préserver qu'un demi barrage pour le passage des poissons. Troisième solution : activer la gravière de Mathay vers Bourguignon et sa réserve de dix jours.

"La situation n'est donc pas alarmante, mais préoccupante, tout de même", ajoute Daniel Granjon. "Car cette sécheresse sévère et précoce pourrait se répéter régulièrement à l'avenir. Ce qui impose de trouver des solutions à long terme". C'est le but des forages qui sont réalisés régulièrement.

Des forages pour tenter de trouver de nouvelles nappes sous-terraines

Un premier forage 350 mètres de profondeur à Mathay n'a rien donné. Un deuxième à Bourguignon à 150 mètres a révélé un débit de 20 m3/h, bien trop faible. Il faut au moins 300 à 500 m3/heure pour rentabiliser une installation. Une opération d'acidification va être réalisée dès la fin de ce mois d'aout sur ce forage de Bourguignon pour tenter de trouver des nappes connexes. L'acide fragilise les parois et permet d'explorer le sous sol sur un rayon plus large. Et un troisième forage est programmé dès septembre à Mathay vers le cimetière pour tenter de trouver une nouvelle ressource en eau.

Le département du Doubs, comme celui du Territoire de Belfort s'apprêtent à passer mercredi en alerte sècheresse crise ou l'usage de l'eau est réservé aux besoins prioritaires.