Restrictions d'eau : de premières mesures en Vendée

Quand on regarde une carte, ça semble logique. Alors qu'il y a un peu plus d'une semaine, la préfecture de la Loire-Atlantique prenait des mesures pour économiser l'eau en raison de la sécheresse pour le pays de Retz , la Vendée suit son exemple pour une partie du département, le quart nord-ouest, situé donc au sud du pays de Retz.

Ne plus arroser son jardin entre 8h et 20h

Ainsi, le secteur du marais breton, autour de Challans, est placé en alerte renforcée pour les eaux superficielles. Concrètement, il est interdit notamment d'arroser son potager, son jardin entre 8h et 20h. Même mesure pour les terrains de sports. S'agissant d'une alerte renforcée, des mesures visent aussi les agriculteurs.

Les secteurs Logne-Boulogne (Rocheservière, Les Lucs-sur-Boulogne) et Vie et Jaunay (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts, Pays des Achards), sont placés au niveau alerte, ce qui implique notamment l'interdiction d'arroser son jardin entre 8h et 20h.

La préfecture de la Vendée précise que pour l'eau potable, le stock d'eau dans les retenues actuellement correspond aux prévisions de consommation.