Restrictions d'eau : la demande de dérogation de Colmar rejetée, le maire lance un appel à la "solidarité"

Les jardiniers de Colmar s'occupent de plus de 100.000 fleurs et plantes.

La préfecture du Haut-Rhin dit non : la ville de Colmar ne pourra pas continuer à arroser ses massifs floraux en période de sécheresse. La municipalité est placée en zone de crise depuis le 3 août, et a donc interdiction d'arroser les massifs floraux, les pelouses ou les espaces verts publics. Mais le maire, Éric Straumann, avait déposé une demande de dérogation, mettant en avant le label "quatre fleurs" aux villes et villages fleuris pour Colmar. Il indique dans un communiqué, jeudi 11 août, que le comité ressource en eau de la préfecture n'y a pas donné "de suite favorable".

"Cette décision suscite l'incompréhension des acteurs locaux, y compris des associations de protection de l'environnement", assure la municipalité, qui cite l'exemple de la commune d'Horbourg-Wihr, limitrophe à Colmar, et qui n'est pas concernée par ces restrictions.

Un appel aux habitants et aux restaurateurs

Mais le maire ne compte pas en rester là. Il appelle les habitants, et notamment les restaurateurs, à la "solidarité". Éric Straumann les invite à "verser toutes les eaux de récupération non polluées dans les jardinières et les massifs floraux les plus proches". Cela concerne les eaux des seaux à glace, les fonds de carafe ou encore les eaux de lavage des légumes. "Ces actions de solidarité permettront de maintenir le patrimoine floral de la ville sans enfreindre les mesures prises par la préfecture", assure la municipalité.