Restrictions d'eau : la ville de Colmar demande une dérogation pour arroser ses fleurs

Après les nouvelles restrictions d'eau annoncées par la préfecture du Haut-Rhin mercredi, la ville de Colmar réclame une dérogation. La municipalité de Colmar estime qu'elle doit pouvoir arroser les plantes, notamment les massifs fleuris, parce qu'elle est labellisée "quatre fleurs" au palmarès des villes et villages fleuris, "fleurs d'or" en 2021.

"Si on arrête d'arroser, c'est une saison perdue"

À Colmar, les jardiniers municipaux s'occupent de plus de 100.000 plantes et fleurs et de 10.000 arbres. Ils veulent aussi pouvoir continuer d'arroser les arbres en pot. "Si on arrête d'arroser, les arbres, les fleurs, les pelouses vont dessécher, l'état est déjà critique", détaille Jérôme Lecarpentier, directeur des espaces publics.

Pour argumenter auprès de la préfecture, il précise : "On a déjà une gestion assez vertueuse dans l'arrosage automatique, on a du goute à goutte dans nos jardinières, on arrose au strict minimum des besoins d'eau. Si on arrête d'arroser c'est une saison qui est perdue". L'arrosage représente 15 mètres d'eau par jour sur les cinq jours ouvrés.

Ne pas laisser mourir le capital environnemental de Colmar

Christian Meistermann, l'adjoint au maire en charge de la voirie, joue sur la corde plus économique : "Le capital environnemental et touristique de Colmar ce sont aussi ces fleurs, on ne peut pas laisser mourir ce capital". La requête a été déposée ce vendredi en préfecture. Pas de réponse pour le moment.

Le préfet du Haut-Rhin a classé une grande partie du département en situation de "crise" jeudi 4 août. Les 232 communes concernées ont notamment interdiction d'arroser les massifs floraux, les pelouses ou les espaces verts publics.