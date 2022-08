Restrictions d'eau : les horticulteurs alsaciens redoutent des conséquences sur leur activité

Les horticulteurs et pépiniéristes alsaciens s'inquiètent à leur tour des arrêtés anti-sécheresse. Ils redoutent que les mairies n'achètent plus de fleurs faute d'avoir le droit de les entretenir.

Après le maire de Colmar, ce sont les horticulteurs et pépiniéristes alsaciens qui sont agacés par les arrêtés préfectoraux sur la sécheresse. Dans le Haut-Rhin notamment, la quasi-totalité des communes est concernée par ces restrictions. Les communes ne peuvent plus arroser les massifs de fleurs. Les horticulteurs alsaciens redoutent à terme des conséquences sur leur activité.

"Les horticulteurs ou les pépiniéristes sont les principaux fournisseurs des communes", explique Paul-André Keller, président de l'union des pépiniéristes et horticulteurs d'Alsace. "Notre crainte est que les communes arrêtent d'investir dans les plantations, et cela aura évidemment des conséquences sur notre activité".

On n'a pas attendu 2022 et cette situation pour réagir

Les horticulteurs d'Alsace estiment avoir en plus déjà fait beaucoup d'efforts pour que les fleurs et plantes soient très peu gourmandes en eau. "Nous craignons que le travail qu'on a entrepris il y a 20 ans soit remis en cause", déplore Paul-André Keller, d'autant que "l'arrêté sécheresse a été imposé sans concertation avec les acteurs du fleurissement".

Selon lui, le fleurissement s'est adapté aux exigences environnementales mais également climatiques suite aux effets de la canicule de 2003. "On n'a pas attendu 2022 et cette situation pour réagir. La plupart des communes ont investi dans des contenants à réserve d'eau, des terreaux adaptés, des systèmes d'arrosage par goutte à goutte, sans compter le paillage des massifs et la récupération de l'eau de pluie", énumère le représentant des horticulteurs. Il s'inquiète également que ces mesures puissent anéantir "tous les efforts autour de la promotion du label des villes et villages fleuris".