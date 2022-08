Restrictions des usages de l'eau : une trentaine d'infractions relevées en Drôme

La préfecture de la Drôme communique sur les opérations de contrôles menées dans le cadre des restrictions des usages de l'eau mises en place de puis le 31 mai. Sur environ 220 usagers, entreprises et collectivités contrôlés, une trentaine d'infractions et de non-conformités ont été constatées.

La plupart des bassins du département de la Drôme sont en alerte depuis le 31 mai et en crise depuis le 18 juillet dernier, face à une sécheresse et une chaleur persistante. Des restrictions sur la consommation d'eau sont donc toujours en cours. La préfecture de la Drôme précise dans un communiqué que "tout contrevenant aux restrictions prévues (...) s'expose à une contravention de 5ème classe (jusqu'à 1 500 euros)."

Depuis l'entrée en mesure des restrictions, selon la préfecture, 218 contrôles ont été réalisés auprès des particuliers, des professionnels agricoles et industriels et des collectivités. Précisément 34 infractions et non-conformités ont été relevées. Les contrôles sont assurés par les services de la DDT, de l'Office français de la biodiversité et de la Direction régionale de l'Environnement.

La préfecture indique que "la campagne de contrôle se poursuit pendant toute la période de restrictions".