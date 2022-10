Retenue collinaire à La Clusaz : le juge des référés suspend l'arrêté préfectoral

Le tribunal administratif de Grenoble a rendu son avis concernant le projet de retenue collinaire sur le massif de Beauregard à La Clusaz : le juge des référés suspend l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie autorisant le début des travaux, dans une ordonnance publiée ce mardi sur son site internet. Le tribunal avait été saisi en urgence par plusieurs associations écologistes dénonçant ce projet, dont France Nature Environnement, Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et la Ligue de Protection des Oiseaux.

"Le juge des référés estime qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées posée par l’article L. 411-1 du code de l'environnement (comme le Tétras lyre, le faucon pèlerin ou l'Aigle royal ndlr)". Il considère également que "la condition d’urgence" à suspendre le début des travaux "est remplie du fait que les travaux de défrichement sont prévus en octobre-novembre 2022" et que "les opposants au projet qui occupent le site sont susceptibles d’être expulsés par les forces de l’ordre à brève échéance".

On ne va pas crier victoire trop tôt, on attend un jugement sur le fond (FNE)

"On ne va pas crier victoire trop tôt, ce n'est qu'une suspension d'un arrêté préfectoral autorisant les travaux. On attend le jugement sur le fond, ça laisse le temps au tribunal de faire son travail sereinement, la démocratie fonctionne bien", se félicite Éric Feraille, le trésorier de France Nature Environnement (FNE) en Auvergne Rhône Alpes. "Pour une fois, les travaux ne seront pas finis avant qu'on ait un jugement sur le fond, sur un arrêté préfectoral et une autorisation de faire des travaux passablement lourds avec un impact majeur sur le milieu naturel et la ressource en eau".

Les Zadistes occupent le site

Depuis fin septembre, des opposants ont créé une ZAD (zone à défendre) sur le lieu retenu pour empêcher le début des travaux. Le projet -d'un coût de 10 millions d'euros- prévoit de creuser 148.000 m3 dans la montagne à 1.500 mètres d'altitude sur le plateau de Beauregard, près du bois de La Colombière, sur une "surface au sol de 5 terrains de football" pour "assurer l'enneigement du domaine skiable à hauteur de 45%", selon les militants du groupe Extinction Rebellion qui occupent le site. "Cela coûtera l'extermination de 58 espèces protégées", avec "saccage" d'un bois, "mise en péril de zones humides" et "condamnation de la vie piscicole" d'un ruisseau, avec "une dépense en énergie pharamineuse pour l'acheminement de l'eau", selon la même source.

Pour le maire de La Clusaz Didier Thévenet, le bassin de rétention d'eau est indispensable pour soutenir l'économie de la station de moyenne montagne et l'emploi de ses habitants, très dépendant du tourisme, alors que l'enneigement pâtit du réchauffement climatique et que l'eau potable risque de manquer du fait de l'irrégularité croissante des précipitations. Selon les autorités, cette retenue collinaire doit permettre d'alimenter les habitants de la commune en eau potable, d'irriguer les activités agricoles et de produire de la neige de culture.

L'occupation du plateau doit cesser dans les plus brefs délais (le préfet de Haute-Savoie)

Dans un communiqué, le préfet de Haute-Savoie souligne que "cette ordonnance de référé ne préjuge pas de la légalité de l’arrêté préfectoral au fond (...) le projet a été déclaré d’utilité publique après avis favorables du conseil national de la protection de la nature (CNPN), de l’Autorité environnementale, et de la commission d’enquête publique". Il rappelle également que "l’occupation actuelle du plateau de la Colombière est illégale et doit cesser dans les plus brefs délais".