Retour de l'écotaxe? "Nous ne sommes pas un problème, nous sommes une solution" répond la FNTR en Limousin

Eric Daly, membre de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers en Limousin (FNTR) était ce lundi l'invité de France Bleu Limousin pour évoquer un éventuel retour de de l'écotaxe sur les transports routiers, idée retenue il y a quelques jours par les députés de la commission sur la Loi Climat.

Eric Daly, par ailleurs gérant d'une entreprise de transport en Haute-Vienne, a indiqué que les routiers travaillaient depuis longtemps sur le plan environnemental. "On n'est pas des va-t-en-guerre, nous sommes des personnes évoluées, nous avons compris certaines choses" a-t-il indiqué, mais "ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'une taxe supplémentaire est absolument impossible pour l'ensemble de la profession", a-t-il estimé. "Nous sommes derrière les agriculteurs la profession qui marge le moins, 1,5% de marge en moyenne dans le secteur" a précisé Eric Daly, rappelant qu'en Limousin le secteur représente 400 entreprises pour 5000 emplois.

Nous sommes dans la transition écologique depuis très longtemps (...) et aujourd'hui on nous taxe de pollueurs-payeurs

Et Eric Daly de préciser : "Nous sommes dans la transition écologique depuis très longtemps, nous roulons tous avec du matériel anti-pollution aux dernières normes, nous avons un parc révisé régulièrement, et aujourd'hui on nous taxe de pollueurs-payeurs, alors que nous sommes tributaires du matériel qui nous est fourni" a-t-il rappelé.

"Aujourd'hui la solution, c'est la route, la plupart des trajets se font sur moins de 500 kilomètres, donc aujourd'hui _nous ne sommes pas un problème, nous sommes une solution_, on a besoin de nous, on ne peut pas faire sans nous" a estimé Eric Daly. "Nous savons nous organiser. Concernant les PME, nous essayons de faire au mieux", rappelant que "le secteur ne trouve plus de chauffeurs, ne trouve plus d'exploitants".

Enfin, Eric Daly a estimé que le transport étai tdéjà "décarboné" : "- 75% d'émissions de CO2 depuis 1990, et sans qu'on nous l'impose, on continue à le faire, c'est notre volonté", a-t-il dit, s'interrogeant sur l'utilisation du produit de l'éventuelle future taxe : "Je ne suis pas sûr que cette taxe soit faite pour l'environnement, _je voudrais savoir où ira l'argent de cette écotaxe_, c'est de la façade à mon avis", a-t-il conclu.