Retour de Thomas Pesquet : la journée va être chargée

C'est l'heure du retour sur Terre pour Thomas Pesquet et ses trois collègues astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Un retour retardé plusieurs fois et que la météo pourrait venir perturber jusqu'au dernier moment. C'est en tous cas une journée intense qui attend les astronautes !

L'astronaute français doit encore patienter quelques heures avant son retour sur Terre, décalé encore de 24h et prévu, à moins de nouvelles perturbations météo, pour un amerrissage vers 4h du matin mardi 9 novembre.

La météo commence à jouer avec les nerfs de Thomas Pesquet et ses trois autres collègues astronautes. Ils sont à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) depuis six mois et leur retour sur la terre ferme ne fait qu'être décalé ! C'est au moins la troisième fois.

Voilà 15 jours que les conditions météo sont mauvaises sur le Golfe du Mexique, c'est dans cette zone que l'amerrissage est prévu. Ce sont ces conditions météo qui retardent l'arrivée de Crew Dragon 3, la capsule avec à son bord les nouveaux occupants de l'ISS. Là faute à "des vents de près de 20 kilomètres/heure, ce qui est assez peu mais suffisant pour menacer la sécurité" lors de la descente finale en parachute, explique Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace.

Après 6 mois passés loin de leurs proches, cette attente pourrait être compliquée pour les astronautes mais ils sont formés à gérer cette attente, selon Olivier Sanguy : "la situation est un peu particulière. Mais ils savent que ça fait partie du métier. Ils sont entraînés pour gérer ce genre de solution".

Une journée éprouvante pour les astronautes

Aux dernières nouvelles, Thomas Pesquet et les trois autres astronautes toujours à bord de l'ISS doivent se décrocher lundi vers 20 heures de la station spatiale avant d'enclencher la descente finale. Leur amerrissage est estimé vers 4 heures du matin heure française.

Olivier Sanguy détaille le programme de cette journée dense pour les quatre astronautes, une fois qu'ils auront quitté l'ISS : "ils vont commencer leur orbite de retour, c'est-à-dire qu'ils vont tourner autour de la Terre jusqu'à arriver au point d'entrée dans l'atmosphère qui fait qu'ils vont atterrir là où on les attend."

Ce moment est assez impressionnant puisque "la capsule rentre dans l'atmosphère à très grande vitesse, environ 27.000 km/heure. Le bouclier thermique les protège, car dehors, il fera 2.000 degrés à peu près. Et puis, dans les derniers kilomètres, les parachutes vont s'ouvrir. Ils vont descendre sous quatre parachutes et ils toucheront l'eau à quelques kilomètres/heure de vitesse." Ils seront ensuite récupérés par bateaux.

Un retour qui n'est pas encore 100% assuré

C'est pour l'instant le programme annoncé car les conditions météo pourraient de nouveau retarder la procédure. Mais il ne faudrait pas non plus trop tarder car la capsule Crew Dragon 2 des quatre astronautes n'est pas supposée être utilisée après le 19 novembre.

Vous pouvez en tous cas suivre le retour de Thomas Pesquet, en direct et commenté par des scientifiques, sur le site de la Cité de l'Espace à Toulouse.