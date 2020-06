Retour des algues bleues à l'étang de Courtille : la baignade est interdite

Les algues bleues sont de retour à l'étang de Courtille. Par mesure de précaution, la baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre.

Ces micro-algues produisent des toxines qui peuvent être dangereuses pour la santé des animaux et des humains quand elle sont ingérées ou quand elles entrent au contact de la peau. Elles peuvent provoquer des irritations de la peau, des troubles du foie ou des troubles digestifs. Sans algues bleues, la baignade aurait été autorisées dès la semaine prochaine.

Taux élevé de cyanobactéries dans l'eau

Ces dernières semaines, le taux de cyanobactéries (couramment appelées algues bleues ou vertes) est très élevé dans l'eau de l'étang. "Elles sont en nombre beaucoup plus important que l'année dernière à la même époque" indique Serge Cedelle, premier adjoint au maire de Guéret. Les dernières analyses montrent qu'il y a entre 600 000 à 700 000 cellules par millilitre. L'Agence régionale de Santé recommande d'interdire la baignade quand le taux est supérieur à 100 000 cellules par millilitre.

Trois facteurs de développement

Ce n'est pas la première fois que les algues bleues envahissent nos bassins et nos lacs. Mais cette année a été particulièrement propice à leur développement. "C'est lié à trois facteurs principaux : un hiver doux, un printemps chaud et sec et des pluies orageuses depuis trois semaines où les eaux de ruissellement apportent avec elles " explique Serge Cedelle.

"On est inquiet de ne pas pouvoir rouvrir la baignade"

La mairie se dit "pessimiste sur une réouverture dans les prochaines semaines parce que le taux est fort et on craint que ça n'ait pas le temps de baisser", compte-tenu des pluies annoncées pour les prochains jours et le retour de la chaleur.

Les jeux au bord de l'étang devraient être à nouveaux accessibles à partir du 22 juin, avec des mesures de distanciation. Cette année, deux agents supplémentaires seront chargés entre autres de leur nettoyage, au lieu de six l'année dernière. En revanche, les jeux gonflables sur l'eau ne seront pas installés.