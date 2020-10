Retour des néonicotinoïdes dans les champs de betterave : les apiculteurs d'Occitanie manifestent

À la veille du vote au Sénat pour la réintroduction des néo-nicotinoïdes dans la culture de la betterave, le syndicat des apiculteurs d'Occitanie et les Faucheurs Volontaires d'OGM ont manifesté ce lundi devant les grosses usines de pesticides de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne.

Le Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie et Les Faucheurs Volontaires d’OGM ont manifesté ce matin en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne pour dénoncer l’industrie des pesticides. Ils se sont rassemblés devant les usines de plusieurs firmes agrochimiques : Bayer-Monsanto à Monbéqui au sud de Montauban, BASF à Colomiers et Syngenta à Saint-Sauveur au nord de Toulouse. Dans l'actualité, le débat sur la ré-autorisation des néonicotinoïdes sur la betterave à sucre. Les sénateurs doivent confirment cette loi ce mardi.

Un enjeu "qui dépasse les abeilles"

Les apiculteurs et les faucheurs ont notamment déployer une sorte de cheval de Troie haut de trois mètres pour symboliser le débat. Ils considèrent que la petite fenêtre rouverte va se transformer en boulevard dans lequel les grandes compagnies vont s'engouffrer.

LIRE AUSSI ► Retour des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves : des apiculteurs sont inquiets

Ce mardi, les sénateurs doivent examiner à leur tout le texte qui autorise, à titre dérogatoire, les producteurs de betteraves à sucre à utiliser jusqu'en 2023 des semences traitées avec des pesticides de la famille des néonicotinoïdes, interdits depuis 2018. Les apiculteurs dénoncent depuis des années les méfaits de ces néonicotinoïdes argant que "seulement quelques nanogrammes suffisent à tuer les abeilles" mais aussi que la santé humaine est en jeu. Plusieurs Plusieurs études ont démontré un lien entre une exposition chronique à ces produits et des conséquences neurologiques ou sur le développement du fœtus comme l’autisme et des troubles de la mémoire.

Début octobre, les députés avaient validé le retour controversé des néonicotinoïdes pour sauver la filière betterave, vote marqué par un record de contestataires dans le groupe LREM. En Haute-Garonne, lé député En Marche Pierre Cabaré s'y était opposé tandis que ses collègues de la majorité Jean-François Portarrieu et Élisabeth Toutut-Picard s'étaient abstenus.