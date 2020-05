Retour des promenades en forêt avec des scolytes et des chenilles urticantes

Les techniciens de l’ONF n’ont pas connu de pause pendant le confinement et ils constatent un retour en nombre des promeneurs en forêt autour de Nancy. Des balades au milieu des chenilles urticantes, déjà très nombreuses par endroit, notamment la forêt de Champenoux, mais aussi des scolytes qui obligent à l’abattage de parcelles entières de conifères.

Un bucheron fait un chantier impressionnant à une dizaine de kilomètres de nancy : armé d’une abatteuse, il fait le travail de dix bucherons en coupant une parcelle d’épicéas atteints par le scolyte, cet insecte qui ravage les conifères.

Chantier impressionnant et dangereux

Un chantier piloté par un seul homme avec deux joysticks et des années de pratique et de connaissance de la forêt. Le véhicule bourré d’électronique - qui vaut plus de 300 000 euros - coupe l’arbre et le débite en rondin en moins d'une minute dans la forêt domaniale de Champenoux.

Les techniciens de l’ONF sont obligés de faire la police pour faire respecter les interdictions de circuler sur la piste cyclable jouxtant la parcelle. L’abattage des arbres de 25 mètres de hauteur peut être dangereux pour les promeneurs.

Certains ne comprennent pas cette coupe franche dans la forêt et les techniciens de l’Office national des forêts font preuve de pédagogie pour expliquer que tous les arbres de la parcelle, victimes des sécheresses à répétition et du réchauffement climatique, sont touchés par le scolyte et amenés à dépérir un par un, même les plus verts.

L’autre insecte présent en nombre après un hiver doux et un printemps chaud et sec, c’est la chenille urticante répartie sur les 10 000 hectares surveillés par Chantal Lemoine, responsable de l'unité territoriale du Grand Couronné, qui gère 64 forêts différentes autour de Nancy.

Cette année, ce sont les chênes de la forêt domaniale de Champenoux qui semblent les plus touchés. Pour les promeneurs, il faut se protéger des chenilles, notamment par temps sec et venteux et les spécialistes de la forêt envisagent d’interdire certains secteurs en raison de la présence massive de ces insectes aux poils urticants.

