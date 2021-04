Retour du beau temps et des nids de guêpes : quelles sont les démarches à effectuer ?

Depuis plusieurs années, des sociétés privées se chargent de débarrasser les particuliers des nids de guêpes et autres frelons qui apparaissent sur les balcons et dans les jardins. Mais l'info a encore du mal à passer, et comme chaque année, les pompiers font une piqûre de rappel pour expliquer la procédure à suivre en ce printemps 2021.

Qui contacter pour quel cas de figure ?

Sur leur page Facebook, les pompiers du Bas-Rhin expliquent qu'il faut se tourner prioritairement vers une société privée spécialisée dans la destruction de nuisibles. En cas de nids d’hyménoptères situés sur la voie publique, il faut contacter directement la mairie ou la police municipale. S'il est situé dans les parties communes d'une copropriété, c'est vers le syndic de copropriété qu'il faut se tourner. Pour les abeilles, seuls les apiculteurs sont habilités à intervenir, elles font partie des espèces protégées.

Pour passer par les pompiers, il est impératif de remplir un formulaire en ligne. Et tout déplacement sera facturé de 74 à 298 euros.

