Rétro 2022 : la fin de l'engrillagement de la Sologne

On estime entre 3 et 4.000 kilomètres, les clôtures installées en Sologne, mais en 2022, le parlement, assemblée nationale et sénat, a enfin réussi à établir une loi pour mettre fin à cette pratique néfaste pour l'environnement et les animaux... 6 octobre 2022, cette date restera dans la mémoire de Raymond Louis, président des Amis des Chemins de Sologne : les députés votent à l'unanimité la loi Cardoux pour réglementer les clôtures qui défigurent nos forêts. Loi adoptée ensuite au sénat le 6 décembre. Elle devrait être définitivement entérinée en 2eme lecture à l'assemblée le 26 janvier prochain. Une énorme avancée pour le respect des animaux sauvages se réjouit, Raymond Louis : " Pour les personnes qui veulent délimiter leur propriété, ce sera clôture de moins de 1,20 mètre de hauteur, sans barbelé à son extrémité et dégagée de 30 cm du niveau du sol pour que toute la petite faune passe. Même un sanglier de 120 kilos, trente centimètres, le groin passe, donc le corps aussi ! "

ⓘ Publicité

L'aboutissement d'un combat de 25 ans pour l'association solognote

Le combat avait été lancé il y a cinq ans par le député du Cher, François Cormier-Bouligeon. Les propriétaires devront se mettre en conformité pour le 1er janvier 2027. Cette loi concerne les clôtures érigées depuis 1992 : " Pour les clôtures antérieures à 1992, les grillages ne pourront plus être rénovés. Ils seront abandonnés au fil des années " précise Raymond Louis. Fini également les carnages dans les chasses privées en enclos : " Jusqu'à présent, la police de l'environnement n'avait pas le droit d'aller contrôler tous les grands enclos de chasse privé. Avec cette loi, les autorités pourront intervenir à tout moment pour contrôler. Et tous les propriétaires auront un plan de chasse comme à l'extérieur. de même, ils devront respecter les dates de chasse alors que jusqu'à présent, ils pouvaient tirer toute l'année sans respecter par exemple les périodes de gestation des animaux." Des clôtures qui ennuient également les pompiers pour éteindre les incendies. Les amis des chemins de Sologne ont bien l'intention de veiller à ce qu'il n'y ait aucune dérive.