Réunion d'élus de toute la France au Grau-du-Roi pour parler des problématiques du littoral

Des élus de toute la France réunis au Grau-du-Roi. À l'occasion des journées nationales d'études de l'Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL) ce jeudi 29 et vendredi 30 septembre. Un congrès qui rassemble des maires venus de Corse, de Bretagne, des Pyrénées Atlantiques etc. Ils participent à des ateliers et des tables rondes pour parler des problématiques rencontrées par les personnes qui vivent sur le littoral. Tels que l'augmentation du prix des loyers, les résidences secondaires, l'érosion de la côte ou encore la préservation de la biodiversité. Le Secrétaire d’Etat chargé de la Mer Hervé Berville s'est rendu ce jeudi matin dans le Gard à cette occasion.

Les résidences secondaires

L'une des problématiques abordées : les résidences secondaires trop nombreuses sur le littoral et l'augmentation du prix des loyers. Robert Crauste, maire du Grau-du-Roi : "Il y a un parc de résidences secondaires très important. Mais ces résidences là, elles ne sont pas adaptées pour la vie à l'année. Elles ne sont pas isolées. Il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. Ce sont des passoires énergétiques."

Une plage du Gra-du-Roi. © Radio France - Morgane Guiomard

Alors des solutions sont mises en place explique l'élu : "on vient fournir du logement locatif social. Un couple de jeunes qui a des petits salaires, ils ont besoin de logements sociaux." Des mesures aussi pour ceux qui ont un plus de moyens et veulent acheter un bien immobilier. "Les programmes que nous proposons : le prix est rabattu de 1 000 € le mètre carré. Sachant que le prix du marché au Grau du Roi, c'est 4 200 € le mètre carré. Là, il y a des propositions à 2800 ou 3 000 € le mètre carré. Tout ça, c'est des mesures concrètes."

"C'est très compliqué de trouver un logement à l'année dans des prix respectables" — Laurent, retraité vivant à Sommières

L'augmentation du prix des loyers, une problématique que connait bien Laurent, 63 ans, retraité Il a vécu toute son enfance au Grau du Roi. Il voudrait y retourner mais c'est trop cher alors il habite à Sommières pour le moment. "C'est très compliqué de trouver un appartement à l'année dans des prix respectables et à des surfaces adaptées. Les propriétaires préfèrent louer en saison. Le peu de logements que l'on trouve sont hors de prix. Vous avez des studios de 25 mètres carrés à 600 ou 700 €. Moi j'aurais voulu avoir un T2 dans des prix qui se font un petit peu à l'intérieur des terres, qui sont entre 500 et 600 €. "

Problème d'érosion

Au Grau-du-Roi, il y a aussi des problèmes d'érosion au trait de côte, c'est à dire à la limite entre la terre et la mer, explique le maire de la commune Robert Crauste. "Il y a de l'érosion, nous avons deux points ou nous avons de l'érosion du côté de l'Espiguette et ensuite au Boucanet, juste à la jonction entre Le Boucanet, le Grau-du-Roi et La Grande-Motte. Ça menace des établissements touristiques. Et puis nous avons aussi de l'ensablement."

Dernière journée de ce congrès ce vendredi à l'hôtel Belambra au Grau-du-Roi.