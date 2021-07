Réunion houleuse autour du projet d'éoliennes en mer au large du Cotentin

Cette réunion publique a rassemblé plus d'une centaine de personnes pendant plus de deux heures. Elle avait pour objectif de présenter les enjeux de la zone retenue au large de la côte Est du Cotentin, ainsi que les études en cours et à venir et le projet de raccordement électrique à terre.

Dans la salle municipale de Réville, les trois représentants de l'Etat et de RTE, le réseau de transport de l'électricité, ont tenté d'expliquer l'avancée du projet et les prochaines phases de concertation.

Cette phase de concertation intervient après le débat public et se tiendra jusqu'au lancement de l'enquête publique.

Il s'agit notamment de lancer les études sur l'impact environnemental du projet sur la faune et la flore. "On va par exemple mesurer la hauteur de vols des oiseaux migrateurs pour évaluer les risques de collision avec les pales d'éoliennes" a expliqué Damien Levallois, directeur du projet éolien mer pour l'Etat. "Il faut aussi réaliser une enquête acoustique pour évaluer les conséquences de la construction sur les cétacés."

Une centaine de personnes présentes à Réville pour cette réunion publique de concertation © Radio France - Frédérick Thiébot

De son côté, RTE, le réseau de transport de l'électricité, va mener des études pour implanter le raccordement des câbles des éoliennes en mer vers la terre avec l'objectif d'être au plus proche de la commune de l'Etang-Bertrand au cœur du Cotentin où se situe le transformateur.

Ils vont faire des dégâts monstrueux dans des zones poissonneuses, dénonce Gabriel Passily, patron pêcheur à Barfleur

Mais hier la jeune génération de pêcheurs professionnels de Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue a fortement contesté ce projet. "Ce sont des zones poissonneuses qu'on travaille toute l'année", rappelle Gabriel Passily, patron du bateau Louis André à Barfleur. "Vous allez faire des gros trous pour mettre du béton et tout ce qui va être autour va crever. Il faut les mettre plus au large", a réclamé ce professionnel de la pêche.

Un pêcheur en colère a même balancé sa chaise vers la tribune en quittant la salle, estimant ne pas obtenir de réponses à ses inquiétudes pour son avenir. Des fumigènes ont également été allumés par quelques pêcheurs sur le parking sous les yeux des gendarmes. Mais il n'y a pas eu d'incidents.

Les pêcheurs en colère ont allumé des fumigènes devant la salle © Radio France - Frédérick Thiébot

Cette opposition des pêcheurs est nouvelle selon Damien Levallois. "Depuis 2007, les pêcheurs accompagnaient les projets d'éoliennes" estime directeur du projet éolien mer pour l'Etat. "Jusqu'en 2016, on avait des groupes de travail avec les pêcheurs. Mais les projets industriels sont longs dans le temps et la génération de pêcheurs a changé. Ils sont peut-être moins informés et il nous faut répondre à toutes ces questions pour lever ces doutes."

Cette réunion s'est déroulée en présence du garant de la concertation nommé par la Commission National du Débat Public. Dominique Pacory était là, dit-il, pour assurer la neutralité des débats jusqu'à l'enquête publique. "Nous devons aussi bien entendre les pour que les contre. Ces positions s'expriment dans ce type de réunions mais aussi par écrit sur la plateforme internet participative jusqu'à l'enquête publique".

Il y aura d'autres réunions publiques dans les prochains mois dans le Cotentin et les résultats des premières analyses devraient y être communiquées.