Réveil chez “Émile et une Graine", producteur de légumineuses en Île-de-France

La fin du mois de février est marquée habituellement par le Salon de l’agriculture qui nous montre le meilleur de ce que nos agriculteurs peuvent produire. Cette année, en raison de la crise sanitaire, pas de Salon… Une chance en moins pour ces professionnels de mettre en valeur leur savoir-faire.

Des exploitations traditionnelles aux agriculteurs connectés qui ont dû se réinventer, France Bleu donne la parole, ce mercredi 17 février, à un monde qui traverse, comme bons nombres de secteurs, une crise sans précédent.

“Emile et une Graine” est né de la volonté d'un petit groupe de copains agriculteurs du Gâtinais Français de diversifier leurs productions céréalières et de vendre en circuit court.

Tous installés dans le sud de l’Essonne, passionnés par leur métier et profondément respectueux de la nature, ils œuvrent concrètement pour changer l’agriculture.

Riches de différents modes de production (conservation, bio...), ils partagent leurs savoir-faire et leurs outils de production et de commercialisation pour proposer une belle gamme de légumineuses produites localement.

Quinoa, lentilles vertes, lentilles corail et pois chiche, “Émile et une Graine" propose désormais 4 produits en 2 conditionnements (500 g et 5 kg pour les restaurateurs et les professionnels).

Toute l'équipe de “Emile et une Graine” © Radio France - Quentin Lhuissier

Ce matin, Quentin s’est rendu à la Ferme de Frémigny à Soisy-sur-École, pas loin du Moulin de Claude François.

Il a été accueilli par Guillaume, Morgane, Thierry, Rodolphe, Nicolas et Maximilien, les 6 producteurs qui ont décidé d’unir leurs connaissances sous le nom de “Emile et une Graine”

Ensemble ils ont décidé de revenir vers le circuit court à la différence de la génération précédente qui produisait pour produire. Tout simplement pour expliquer les modes de productions et tisser du lien avec les consommateurs.

Thierry : “on est la génération de la résilience” Copier

Un modèle donc qui est en train d’évoluer depuis plusieurs années, de se reformater notamment à cause de la pression de la société sur l’environnement. Pour Thierry, la Génération Agriculteur de 2021, est celle qui se remet en question, qui analyse le système dans laquelle elle travaille et qui s’inquiète de la transmission aux enfants.

"Emile et une Graine" a donc créé un circuit court en Île de France autour du quinoa pour “montrer aux franciliens que leurs agriculteurs, qui sont à leurs portes, sont capables de produire des produits de qualité et qu’il n’y a pas besoin d’aller les chercher à l’étranger”.

Tous ces produits sont ensuite vendus directement sur leurs exploitations mais aussi chez des partenaires ou des primeurs de qualité répartis sur Paris et l'Île de France.

Rodolphe : “Le quinoa est une culture spécialisée, compliquée mais que nous arrivons à mener de façon correcte” Copier

Mais chez “Emile et une Graine” ont produit également des lentilles Corail. L’une des étapes de fabrication consiste à poncer les lentilles pour n’enlever que le minimum de l’écorce de la lentille.

Les lentilles tiennent ainsi mieux la cuisson © Radio France - Quentin Lhuissier

Comme le rappelle Guillaume, depuis une quinzaine d’année l’agriculture française s’est “beaucoup développée au niveau de la technologie”. Chez Emile et une Graine, ils utilisent par exemple des bineuses optiques pour désherber les cultures et éviter ainsi l’utilisation de phyto.

Guillaume : ”C’est vraiment une révolution assez incroyable” Copier

L’arrivée de la technologie a aussi permis de faire du métier d’agriculteur un métier moins physique. Désormais les femmes peuvent exercer leur passion au même titre que les hommes. Pour Nicolas, elles y ont même “toute leur place”. Beaucoup de couples travaillent ensemble, “On n’a pas forcément les mêmes compétences du coup c’est intéressant”.

Aujourd’hui, 2/3 des exploitations en France n’ont pas de successeur. Vient alors la question de la transmission.

Thierry : “Il faut réussir à récréer de la valeur et de la diversification sur nos exploitations” Copier

Et pour tous ceux qui souhaiteraient se reconvertir dans l’agriculture, Thierry rappelle que c’est un métier à vocation car même si le métier est moins difficile qu’il y a quelques années, il est aussi beaucoup plus exigeant sur la disponibilité