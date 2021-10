Rhodes : Women for Bees, des millions d'abeilles pour doper la biodiversité

2 .500.000 abeilles viennent d'arriver, ce mardi, au Domaine des Bachats, à Rhodes. Women for Bees est un programme de l'Unesco, de l'Obsevratoire français d'apidologie, et de Guerlain, dont la marraine est d'ailleurs Angelina Jolie. La première promo compte 50 femmes dans le monde, dont Dorothée Singer, de la ferme équestre des Bachats, invitée de France Bleu Lorraine ce mercredi.

Un réseau international de partage de connaissances

"Les abeilles ont merveilleusement bien voyagé depuis la Sainte-Baume, en Provence, aucun cadre n'a bougé, on les a installées, elles sont sorties tranquillement", se réjouit celle qui va devenir l'une des 50 apicultrices du programme. Son projet à elle, c'était "avant tout les chevaux. Mais dans les différentes prairies que je possède, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de biodiversité. J'ai pensé qu'il était nécessaire d'introduire des pollinisateurs. L'Unesco m'a donc contacté dans ce cadre-là, en me parlant de Women for Bees" : un projet qui va former des femmes pendant les cinq prochaines années, en créant ainsi un réseau international de partage de connaissances.

90% des espèces végétales à fleurs ont besoin des pollinisateurs pour se reproduire."

Les pollinisateurs sont essentiels pour protéger nos cultures : "Aujourd'hui, 90% des espèces végétales à fleurs ont besoin de ces insectes pour se reproduire, détaille Dorothée Singer, et 70 à 75% des cultures alimentaires mondiales en dépendent en grande partie. Les abeilles, c'est 90% de ces espèces pollinisatrices." Sans compter qu'on produit de moins en moins de miel en France : "On est passés de 32.000 tonnes à 10.000 tonnes aujourd'hui", insiste la nouvelle apicultrice.

Une formation en Provence

Women for Bees est un projet exclusivement féminin, "c'est un moyen de donner un autre sens à l'apiculture, un métier quand même essentiellement pratiqué par des hommes". L'idée, c'est aussi de créer de l'emploi pour les femmes dans des pays où c'est beaucoup moins évident qu'en France. Les 50 apicultrices ont donc été formées toutes ensemble en Provence, et elles ont d'ailleurs reçu la visite d'Angelina Jolie, "pendant deux jours complet. Elle est très engagée, très bienveillante, très à l'écoute. Elle continue à suivre le projet. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant", s'enthousiasme Dorothée Singer.