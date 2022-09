Le maire de Ribeauvillé pointe du doigt la gestion de sa forêt par l'ONF. L'Office National des Forêts est mis en cause. Jean-Louis Christ reproche des tirs sur des jeunes cerfs avant la période de brame. "Un massacre d'animaux," selon lui.

Ribeauvillé : le maire fustige le "massacre d'animaux en forêt " et pointe du doigt l'ONF

Jean-Louis Christ le maire de Ribeauvillé est en colère . Il dénonce dans une lettre d'abord adressée à la presse locale : "le massacre des animaux en forêt".

D'après des riverains proches de la forêt de Ribeauvillé, des biches ont été tirées ces derniers jours devant leurs faons, pour tuer ces derniers plus facilement. L'Office National des Forêts qui gère la forêt domaniale est pointée du doigt.

Le maire de Ribeauvillé pointe l'ONF

Pour Jean-Louis Christ : "Il faut réguler bien sûr, mais pas massacrer". Selon plusieurs remontées et témoignages qui sont arrivés sur le bureau du maire, des faons de moins de 4 mois auraient été tués par l'agent de l'ONF, chargé de faire de la régulation, alors qu'on est en pleine période de brame.

Le maire de Ribeauvillé reproche aussi à l'ONF sa mauvaise gestion de la forêt avec seulement une monoculture d'épicéa, ce qui entraine un déséquilibre entre la faune et la flore.

L'ONF applique le plan de chasse

L'ONF répond à l'élu en précisant que l'Office ne fait qu'appliquer le plan de chasse, validé par la préfecture.

" Nous ne sommes pas les seuls à tirer pendant cette période des jeunes cerfs. Nous, on veut un équilibre entre la population de cerfs et la forêt. Cette situation est nécessaire pour que les forêts se portent bien," répond Rodolphe Pierrat, l'adjoint au directeur du Grand Est. L'office en est d'ailleurs à 30% de la réalisation de ce plan de chasse. 24 animaux ont été tués pour l'instant et l'objectif est d'en tuer 77. L'ONF précise préférer chasser en septembre plutôt qu'en hiver.

Le maire de Ribeauvillé est prêt à une entrevue avec l'ONF, mais il faut selon lui que "les massacres s'arrêtent". L'ONF est aussi prêt au dialogue, avec tout le monde autour de la table, les chasseurs aussi.

Les propos de Jean-Louis Christ ont eu un écho auprès des défenseurs de la faune sauvage. Ils font circuler une pétition pour dire "Non au massacre en forêt de Ribeauvillé".