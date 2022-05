Ribeauvillé : le vallon de Brunntal (Haut-Rhin) récompensé par la fondation du patrimoine

La fondation du patrimoine a récompensé le 23 mai le vallon sauvage de Brunntal (Haut-Rhin) dans le cadre de son programme "patrimoine et biodiversité". Une dotation de 80 000 € va lui être versé pour restaurer le sentier historique et préserver la faune et la flore locales.