Richelieu : les opposants au parc éolien déboutés en justice

Richelieu, France

Les opposants au projet de construction de 4 éoliennes à Nueil-sous-Faye, au nord de la Vienne, à 4 kms de Richelieu, ont de nouveau été débouté de leur demande devant le Tribunal Administratif.. L'association Apache et la ville de Richelieu contestaient l'autorisation d'exploiter délivrée en 2017 par la préfète de la Vienne, et ce malgré un refus initial des services de l'Etat en 2015. Les opposants qui légitiment leur requête par la sauvegarde du patrimoine et la nuisance que cela occasionne pour les 93 monuments de Richelieu n'ont pas été entendus. Le rapporteur public estimant que le permis de construire n'est entaché d'aucune erreur et que l'argument sur l'impact touristique et patrimonial était insuffisamment démontré.

Ce projet, porté par la société Abo Wind, prévoit la construction de 4 éoliennes de 150 mètres de haut. En sachant, que le projet initial, fait l'objet d'une autre contestation devant la justice administrative, la cour administrative d'appel de Bordeaux. Cette dernière instance n'a pas rendu son jugement.