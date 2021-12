Richelieu s'offrira en 2024 une station d'épuration toute neuve grâce en partie au plan de relance

Elle avait 50 ans au compteur. La vieille station d'épuration de Richelieu arrive en fin de vie. La commune et ses habitants en auront une toute neuve d'ici le printemps 2024. Un projet à plus de trois millions d'euros financés en grande partie par l'Etat et le plan de relance.

Le plan de relance et ses milliards d'euros ne sont pas réservés qu'à nos entreprises. Ils boostent également les projets de nos communes. Exemple à Richelieu qui va pouvoir s'offrir d'ici 3 ans une station d'épuration toute neuve. L'actuelle date des années 70, et après 50 ans de bons et loyaux services, elle arrive aujourd'hui en fin de vie.

"J'espère mener d'autres projets plus rayonnants pour la ville de Richelieu au titre de son patrimoine, mais ça fait partie aussi de la vie des habitants", reconnaît le maire Etienne Martegoutte.

Un maire qui se réjouit du soutien de l'Etat dans ce dossier. Car si l'on rajoute le renouvellement d'une partie du réseau d'assainissement, la facture totale dépasse les 3,3 millions d'euros. Un investissement pris en charge aux trois quarts par l'Etat via l'agence de l'eau Loire-Bretagne et le plan de relance.

La secrétaire d'Etat à la biodiversité Bérangère Abba entourée de la députée du Chinonais Fabienne Colboc et du maire de Richelieu Etienne Martegoutte © Radio France - François Desplans

La secrétaire d'Etat à la biodiversité est venue confirmer l'engagement de l'Etat

"Cette question de la gestion de l'eau, du traitement, de l'assainissement bénéficie de budgets extrêmement importants dans le cadre de France Relance", explique Bérangère Abba, secrétaire d'Etat à la biodiversité qui a fait le déplacement jusqu'à Richelieu. "Un projet tout à fait nécessaire et que l'on va pouvoir financer dans des délais beaucoup plus courts que prévu initialement".

Début des travaux à l'automne 2022 avant une mise en service espérée pour le printemps 2024.

Le prix de l'eau devrait augmenter à Richelieu

Charge ensuite à la commune de financer le quart restant, à savoir 850 000 euros environ. Grâce à l'emprunt. Grâce aussi aux habitants à qui la commune devrait demander un effort collectif via une augmentation du prix de l'eau potable et de l'assainissement. " Avec 3,24€ du m3, le prix de l'eau à Richelieu est plus faible par rapport à ce qui se pratique dans d'autres territoires. Mais il faut tenir compte aussi des budgets des familles qui ne sont pas extensibles non plus", reconnait le maire de Richelieu.

Des rejets traités à plus de 96%

Cette future station d'épuration sera aux normes actuelles. Et permettra de mieux préserver le milieu naturel. A commencer par la rivière du Mable où sont déversés les rejets de la station. Des rejets traités demain à plus de 96%. Grâce aux performances de la station. Grâce aussi à une nouvelle zone de tampon végétal qui rajoutera une étape d'épuration naturelle. Les risques de mauvaises odeurs seront également mieux maîtrisés.