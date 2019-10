Riom : les entreprises du Parc Européen sur la voie de la transition économique et écologique

Riom, Puy-de-Dôme, France

Trier les déchets, favoriser la biodiversité, économiser l'eau et l'énergie, en signant la charte Eco-Res'peer, les entreprises du Parc Européen de Riom (PEER) s'engagent à respecter 14 mesures répondant aux principes de développement durable, d'économie circulaire et de progrès social.

Le bac de tri à roulettes de l'entreprise Opto Machines. © Radio France - Claudie Hamon

Cette démarche est coordonnée par de nombreux partenaires, comme Macéo, Riom Limagne & Volcans et soutenue financièrement par le SBA, labellisé territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage depuis 2014. Les entreprises signataires reçoivent une aide logistique et financière pour accompagner leurs démarches écoresponsables. Le Syndicat du Bois de l'Aumône qui porte l'action a déjà consacré une enveloppe de 26 000 euros depuis la création du label Eco Res'peer en 2018.

L'entreprise Opto Machines reçoit son label Eco Res'peer. © Radio France - Claudie Hamon

Premier principe de cette charte, recycler ses déchets et surtout nouer des échanges au sein d'un territoire. "L'objectif est de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire" explique Cindy Derail, chargée de projet à Macéo, l'association de développement économique du Massif Central. "C'est à dire qu'à partir de nos déchets on essaie de créer de nouvelles ressources. C'est encore mieux quand on peut échanger nos déchets avec une entreprise voisine !"

Exemple concret chez Opto Machines, une entreprise qui fabrique des appareils de mesure et de contrôle optique. Son dirigeant François Paradis a trouvé des débouchés pour ses palettes et son polystyrène expansé. On n'a pas assez de palettes pour faire intervenir une société extérieure , donc on les envoie chez une entreprise voisine qui en a beaucoup plus que nous. Pareil pour le polystyrène de nos emballages, c'est Plastyrobel situé à 3 km qui le reprend." Le label Eco Res'peer est réévalué tous les deux ans.