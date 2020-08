Sécheresse : risque accru de feux de forêt dans le Nord Franche-Comté

Plus le bois est sec et plus le risque d'incendie augmente

Tout le Nord Franche-Comté est toujours en alerte à la sécheresse. Un climat propice aux feux de forêts, comme le rappelle le Lieutenant-colonel Denis Laprevote Tarnaud du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Saône, référent sur les feux de forêt : "Aujourd'hui les gens ont souvent le sentiment que le risque est uniquement présent quand on est dans le Sud où il fait très sec et très chaud, mais dans nos régions aussi aujourd'hui on voit les végétations basses comme les prairies ou les bosquets qui sont en train de dessécher".

En août et il est essentiel que chacun fasse attention pour éviter tout départ de feu et des destructions de notre écosystème qui est de plus en plus malmené et fragile

à lire aussi PHOTOS - La sécheresse touche déjà fortement les cours d'eau du Territoire de Belfort

De plus en plus de bois sec dans nos forêts

Et cette végétation fragilisée, c'est aussi un facteur d'aggravation du risque de feux de forêt. On compte de plus en plus de bois sec dans les forêts du Nord Franche-Comté. "Les sécheresses des trois dernières années ont fragilisé certains arbres, explique Eike Wilmsmeier, directeur de l'agence nord franc-comtoise de l'Office National des Forêts, mais elles ont aussi été très favorables au développement d'un insecte ravageur, le scolyte de l'épicéa qui attaque actuellement les peuplements d'épicéas du massif vosgien avec une très forte virulence et qui fait dépérir des zones importantes. Actuellement on n'arrive pas à suivre le développement de la maladie avec la coupe d'arbres, ce qui fait qu'on a une augmentation d'arbres secs en forêt."

Eviter tout ce qui pourrait générer un feu

L'ONF comme les pompiers appellent donc chacun à redoubler de vigilance. "Il faut faire extrêmement attention dans les périodes de sécheresse comme on connaît aujourd'hui", rappelle le lieutenant-colonel Laprevote Tarnaud. "Il faut éviter toute action qui pourrait générer un feu, éviter de fumer en forêt, éviter de jeter un mégot de cigarette en voiture au bord de la route, éviter des travaux avec une disqueuse ou une débroussailleuse qui pourraient générer des étincelles mais aussi éviter d'allumer un feu de camp ou un petit barbecue qui pourraient provoquer un départ d'incendie dans le massif avec une difficulté après d'intervention pour les pompiers."

Allumer un feu de camp ou fumer une cigarette en forêt est passible de 135 euros d'amende.

Les bons gestes pour éviter le risque de feux forêts (Source Ministère de l'agriculture)

Ne pas allumer de feu ou de barbecue,

Ne pas jeter de cigarettes,

Laisser les routes forestières accessibles pour les secours,

Camper uniquement dans les lieux autorisés,

Respecter les interdictions d'accès en période à haut risque.

Dans une situation d'incendie, certains gestes peuvent sauver la vie. Le plus important est de garder son calme. Il convient de :

Prévenir les pompiers en appelant le 18,

S’éloigner dans le sens contraire du déplacement du feu,

Respirer à travers un linge humide pour limiter les effets néfastes des fumées toxiques.